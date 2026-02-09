Những ngày giáp Tết, nông dân làng trồng hoa Tây Tựu (Hà Nội) tất bật thu hoạch khi nhu cầu về mặt hàng này trên thị trường ngày một tăng mạnh.

16h chiều chuẩn bị hàng để mang ra khu chợ bán đêm, anh Đinh Văn Tài chia sẻ, cúc năm nay được giá, bán buôn cho thương lái với giá 3.000 đồng/bông. "Trước ngày lễ ông công ông táo giá hoa đã nhỉnh lên một giá. Càng cận Tết giá càng lên cao. Nông dân năm nay được vụ no ấm", anh Tài nói.

Anh Tài cho biết thêm, gia đình anh có hai sào ruộng trồng hoa, chủ yếu là thược dược và cúc. "Nếu giá bình ổn từ giờ đến Tết, gia đình tôi sẽ thu về cả trăm triệu", anh phấn khởi.

Ruộng hoa ly của gia đình anh Hà cũng đã bán khoán cho thương lái khi được giá, chỉ mất một buổi chiều để thu hoạch cả ruộng và giao cho khách. Theo anh Hà, giá hoa tại vườn ở mức 310.000 đồng/bó 10 cành. "Năm nay giống đắt, giá phân bón tăng mạnh nhưng nhìn chung là một năm được mùa của bà con Tây Tựu", anh nói.

Để thu hoạch đúng vụ Tết, hoa ly được các nhà vườn trồng trước đó 3 tháng bên trong các nhà màng. Đây là loại hoa có giá cao nhưng bền, mùi thơm đậm, được nhiều gia đình ưa chuộng.

Thược dược có giá 10.000 đồng/cành, chị Vũ Thị Chinh tất bật thu hoạch vào chiều tối. "Đây là một trong những loại hoa được săn đón vào dịp Tết. Vụ mùa lớn nhất trong năm này của nông dân, mỗi gia đình thu về từ vài chục đến cả trăm triệu", chị Chinh nhận định.

Những con đường quanh làng dịp này nhộn nhịp khi người dân tất bật thu hoạch hoa để mang ra chợ.

Hoa ly, cúc, thược dược... đều là những loại hoa được nhiều gia đình ưa chuộng và gần như không thể thiếu vào ngày Tết. Thời gian thu hoạch từ 2-3 tháng sau khi gieo trồng, mang về lợi nhuận cao.