Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán, những năm gần đây, nhiều hộ dân thôn Yên Thiện, Đồng Cống, xã Bảo Đài (tỉnh Bắc Ninh) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây đào huyền vào sản xuất. Hướng đi mới này mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống, từng bước làm giàu cho người dân địa phương.

Xã Bảo Đài được xem là một trong những vùng trồng đào huyền (đào bích, đào phai) trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh. Trao đổi với phóng viên, anh Lăng Văn Đạo, thôn Đồng Cống, xã Bảo Đài, cho biết, gia đình anh hiện trồng khoảng 2.500 gốc đào huyền, chủ yếu là đào bích và đào phai, với tuổi cây trung bình khoảng 3 năm.

Toàn cảnh vùng trồng đào xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh.

Theo anh Đạo, giá đào năm nay tương đối ổn định; đào loại 1 có giá từ 900.000 đến 1 triệu đồng/cây, đào loại 2 dao động từ 600.000-700.000 đồng/cây.

Trước đây, gia đình anh Đạo chủ yếu trồng vải, nhãn và một số cây ăn quả khác nhưng hiệu quả kinh tế không cao, giá cả bấp bênh. Nhận thấy tiềm năng từ cây đào huyền, anh đã mạnh dạn chuyển đổi 1,5ha đất đồi rừng sang trồng đào.

“Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn do đất rừng khô cằn, nhưng nhờ học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật, vườn đào sinh trưởng tốt và cho thu nhập ổn định. Để cây phát triển bền vững, cần đảm bảo đủ nguồn nước, giữ độ ẩm cho đất và chăm sóc, tạo thế cho cây ngay từ khi còn nhỏ”, anh Đạo chia sẻ.

Anh Lăng Văn Đạo chăm sóc, tạo dáng đào huyền để nâng cao giá trị kinh tế.

Cùng thôn Yên Thiện, ông Nguyễn Văn Tầng cũng sở hữu khoảng 1.000 gốc đào huyền đang bước vào vụ thu hoạch. Đến thời điểm này, gia đình ông đã bán được khoảng 500 gốc cho người dân và thương lái phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Theo ông Tầng, trước đây gia đình chủ yếu trồng lúa và hoa màu, mỗi sào ruộng chỉ mang lại thu nhập khoảng 2 triệu đồng. Trong khi đó, với cây đào huyền, cùng diện tích đất, thu nhập có thể đạt từ 80-90 triệu đồng/sào.

“Mỗi cây đào bán ra thị trường có giá khoảng 1 triệu đồng, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây trồng truyền thống”, ông Tầng chia sẻ.

Vườn đào huyền tại xã Bảo Đài phát triển xanh tốt, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp gia đình ông Nguyễn Văn Tầng có thu nhập ổn định, từng bước làm giàu.

Sau gần 6 năm chuyển đổi sang trồng đào, kinh tế gia đình ông Tầng ngày càng ổn định, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành. Theo ông, để tạo ra những cây đào đẹp, người trồng phải chăm sóc tỉ mỉ, uốn nắn, tạo dáng từ sớm và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật.

Anh Nguyễn Văn Vị, Trưởng thôn Yên Thiện cho biết, cây đào huyền được người dân đưa vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ năm 2018. Giai đoạn 2018-2022, diện tích trồng đào phát triển mạnh, trở thành cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn.

“Việc chuyển đổi cây trồng giúp người dân có nguồn thu lớn hơn nhiều so với các loại cây trồng khác trên cùng diện tích đất. Để đáp ứng thị trường Tết, bà con không ngừng học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất”, anh Vị nói.

Những gốc đào huyền có giá trị cao được trồng tập trung tại thôn Đồng Cống.

Theo ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Bảo Đài, toàn xã có gần 200ha trồng hoa đào và hơn 20ha trồng hoa lay ơn. Thời gian gần đây, người dân đã chuyển mạnh từ trồng đào phai sang đào thất thốn; từ tạo dáng truyền thống sang các thế mới, như “long dáng”, được thị trường ưa chuộng.

Nhờ nắm vững kỹ thuật uốn thế, cắt tỉa, điều tiết nước và dinh dưỡng, đào Đồng Cống có nụ mập, hoa to, màu sắc tươi, được nhiều thương nhân trong và ngoài tỉnh tìm đến đặt mua từ rất sớm.

Ông Phạm Văn Hôm, chủ một vườn đào tại thôn Đồng Cống, cho hay năm nay lượng đơn đặt hàng tăng mạnh, giá bán dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/cành.

“Gia đình tôi có gần 2.000 gốc đào phai, vụ Tết năm nay xuất bán khoảng 1.000 gốc, trong đó 700 gốc đã được khách đặt mua tại vườn. Với mức giá hiện tại, gia đình tôi thu lãi khoảng 700 triệu đồng”, ông Hôm nói.

Những bông đào phai hồng nhạt khoe sắc, báo hiệu mùa xuân đang về trên vùng quê Bảo Đài.

Đào Tết với nhiều dáng mới được thị trường ưa chuộng.

Bên cạnh đào thế, hoa lay ơn tiếp tục là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Bảo Đài, đặc biệt ở thôn Chãng.

Tại đây, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp sản xuất, cung ứng hoa tươi, cây cảnh Sao Vương đang tổ chức sản xuất tập trung quy mô lớn. Vụ Tết Nguyên đán 2026, hợp tác xã trồng khoảng 10 ha hoa lay ơn với các giống mới nhập khẩu, đa dạng màu sắc, bông to, thân cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.