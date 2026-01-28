Chỉ còn khoảng gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, “thủ phủ” quất, quýt cảnh Văn Giang (Hưng Yên) đã bước vào mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm.

Khắp các nhà vườn, không khí mua bán trở nên nhộn nhịp khi hàng loạt sản phẩm cây cảnh độc đáo, mang đậm yếu tố sáng tạo và phong thủy được tung ra thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân dịp Tết.

Không khí mua bán quýt cảnh tại “thủ phủ” Văn Giang (Hưng Yên) trở nên nhộn nhịp trước Tết Bính Ngọ 2026.

Nổi bật trong số đó là những cây quýt cảnh tạo hình ngựa – linh vật của năm mới Bính Ngọ. Với dáng thế lạ mắt, công phu và mang ý nghĩa may mắn, các tác phẩm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chơi cây cảnh.

Theo chia sẻ của một chủ vườn tại Văn Giang, để chế tác thành công một cây quýt dáng ngựa, khâu chọn cây phôi đóng vai trò quyết định. Nhà vườn phải sàng lọc kỹ những cây quýt giống khỏe mạnh, nhiều cành tán, sai quả và đặc biệt có khả năng giữ quả lâu để đảm bảo vẻ đẹp xuyên suốt dịp Tết.

Những cây quýt cảnh tạo hình ngựa – linh vật năm Bính Ngọ – thu hút sự quan tâm của người chơi cây cảnh.

Mỗi đường cong, độ vươn của cành đều được tính toán tỉ mỉ, uốn nắn công phu nhằm tạo nên hình dáng con ngựa cân đối, hài hòa và tự nhiên. Ông Hoàng Chu Nguyên (47 tuổi, xã Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, mỗi tác phẩm ngựa quýt chỉ được tạo từ một cây duy nhất, hoàn toàn không ghép cây.

“Nếu chọn cây phôi không đạt yêu cầu thì coi như toàn bộ tác phẩm bị hỏng. Trong quá trình tạo dáng, người thợ phải dùng dây chuyên dụng uốn từng cành, từng nhánh. Mỗi điểm cong, mỗi độ vươn đều phải tính toán rất kỹ thì mới tạo được dáng con ngựa mềm mại, có hồn”, ông Nguyên chia sẻ.

Mỗi cây quýt được tạo dáng uốn nắn công phu.

Hiện nay, quýt cảnh tạo dáng ngựa đơn cỡ trung được chào bán với mức giá khoảng 30 triệu đồng/cây. Những cây này có thân dài từ 2,5 – 2,7 m, chiều cao gần 3 m. Các mẫu nhỏ hơn có giá dao động từ 25 – 28 triệu đồng/cây.

Theo nhiều nhà vườn, quýt cảnh dáng ngựa được ưa chuộng không chỉ bởi sự độc đáo mà còn bởi ý nghĩa phong thủy tốt lành. Hình tượng ngựa tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ, trung thành và tinh thần không ngừng tiến bước. Trong quan niệm dân gian, ngựa còn gắn với câu chúc “mã đáo thành công”, mang hàm ý may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Bên cạnh quýt cảnh tạo hình ngựa, nhiều mẫu quýt khác cũng được uốn tạo dáng công phu như lục bình, thỏi vàng… mang đậm tính thẩm mỹ và phong thủy. Trong đó, chậu quýt tạo hình thỏi vàng – biểu trưng cho ước vọng sum vầy, sung túc và tài lộc dồi dào – hiện có giá khoảng 6 triệu đồng/chậu.

Đáng chú ý, hai tác phẩm quýt cảnh cỡ lớn mang tên Tam đa cổ tự và Song tử bái mẫu với chiều dài hơn 4 m, cao khoảng 3,5 m đang được nhà vườn rao bán với mức giá lên tới khoảng 150 triệu đồng/cây. Ngoài ra, nhiều chậu quýt lục bình, quýt hút lộc, quýt cầu tài – cầu lộc cũng đã sẵn sàng phục vụ thị trường Tết và được dự báo sẽ rất hút khách.

Những cây quýt sai trĩu quả, giữ màu vàng đẹp phục vụ thị trường Tết.

Tại các nhà vườn, nhiều chậu cây cảnh cỡ lớn, giá trị cao đang được trưng bày để khách tham quan, lựa chọn hoặc thuê trưng bày trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Anh Mạnh Thủy (xã Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, phần lớn quýt cảnh năm nay đã được khách đặt mua từ sớm. Riêng những cây có kích thước lớn, giá trị cao, nhiều khách lựa chọn hình thức thuê trưng bày trong dịp Tết. Theo anh, năm nay các loại cây cảnh như quýt, quất, bưởi… đều bán được giá cao hơn những năm trước, mang lại niềm phấn khởi cho bà con nhà vườn.

Cây quýt tạo hình ngựa cỡ trung có chiều cao gần 3 m.

Nhà vườn Văn Giang tất bật chăm sóc, hoàn thiện các tác phẩm quýt cảnh trước ngày xuất bán.

Quýt cảnh tạo hình thỏi vàng mang ý nghĩa tài lộc, sung túc trong năm mới.

Các chậu quýt tạo dáng lục bình được trưng bày bắt mắt tại nhà vườn.

Những cây quýt cảnh giá trị cao được nhà vườn giữ lại để khách thuê trưng bày dịp Tết.