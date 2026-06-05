Dưới đây là đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi lớp 10 TPHCM 2026:

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Theo Hệ thống Giáo dục Hocmai, đề thi Tiếng Anh năm nay giữ ổn định về cấu trúc nhưng khó hơn năm 2025. Đề giảm các câu hỏi ngữ pháp mang tính ghi nhớ, tăng yêu cầu hiểu và vận dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh thực tế, với các mức độ từ nhận biết đến vận dụng cao.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Đề gồm 4 phần: trắc nghiệm, đọc điền từ, đọc hiểu và viết. Nhiều chủ đề thời sự như AI, deepfake, robot dọn dẹp, metro, đồng hồ thông minh hay nền tảng nghe nhạc trực tuyến được đưa vào đề thi.

Điểm nổi bật là nhiều câu hỏi gắn với thực tiễn. Chẳng hạn, ngữ cảnh về hệ thống metro TPHCM xuất hiện trong phần từ vựng; các câu hỏi về biển báo, thông báo yêu cầu học sinh đọc hiểu và suy luận thay vì chỉ nhận diện từ khóa.

Phần đọc hiểu được đánh giá có tính phân hóa khi đòi hỏi thí sinh phân tích và suy luận thông tin. Trong khi đó, dạng bài từ loại và viết lại câu tiếp tục là thử thách với học sinh khá, giỏi do yêu cầu độ chính xác cao về ngữ pháp và ngữ nghĩa.

Nhiều giáo viên dự đoán số lượng thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên sẽ khá lớn, nhưng điểm 9-10 có thể giảm so với năm trước. Phổ điểm dự kiến tập trung ở mức 5,5-6.