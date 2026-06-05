Dưới đây là đáp án chính thức môn Ngữ văn thi lớp 10 TPHCM 2026:

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Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM, đánh giá đề thi có tính phân hóa tốt, lựa chọn chủ đề “Những sắc màu cảm xúc” giàu ý nghĩa và gần gũi với đời sống hiện đại.

Ngữ liệu “Chú robot tưởng mình là người” của Lê Anh Vinh được xem là điểm nhấn khi đặt ra câu hỏi về bản chất con người trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển. Từ câu chuyện về robot, đề thi dẫn dắt học sinh suy ngẫm về cảm xúc, sự đồng cảm và những giá trị làm nên con người trong thời đại công nghệ.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo ông Khôi, cấu trúc đề giữ ổn định, bám sát định hướng mà Sở GD-ĐT TPHCM công bố từ cuối năm 2025. Hình thức câu hỏi tương đồng đề minh họa nên không gây áp lực cho học sinh. Đề được đánh giá vừa sức với mặt bằng chung nhưng vẫn có khả năng phân loại ở nhóm điểm từ 8 trở lên. Học sinh có kỹ năng cơ bản có thể đạt 6-6,5 điểm; những em có khả năng diễn đạt tốt, biết khai thác ngữ liệu và thể hiện tư duy riêng có cơ hội đạt điểm cao hơn. Phổ điểm chung được dự báo dao động 6,5-7 điểm.

Thầy Đỗ Đức Anh, Tổ phó chuyên môn Ngữ văn, Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhận xét đây là đề thi “mang hơi thở thời đại AI nhưng vẫn giữ được hồn văn”.

Theo thầy Anh, đề bám sát tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giảm yêu cầu ghi nhớ, tăng đánh giá năng lực suy luận, phản biện và liên hệ thực tiễn. Ngữ liệu mới, hiện đại, chứa đựng vấn đề nhân sinh sâu sắc. Phần nghị luận xã hội về cảm xúc trong thời đại AI tạo điều kiện để học sinh bộc lộ trải nghiệm và chính kiến cá nhân. Với độ khó vừa phải, phổ điểm có thể tập trung trong khoảng 6,5-7,5; điểm 8 trở lên không hiếm nhưng điểm 9+ sẽ dành cho những bài viết có chiều sâu tư duy và dấu ấn cá nhân rõ nét.