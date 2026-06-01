Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026:

Từ năm 2026, môn Tiếng Anh được dự báo sẽ không còn là môn thi “dễ lấy điểm” như trước, khi cấu trúc và định hướng đề thi có nhiều thay đổi.

Theo định hướng của Sở GD-ĐT TPHCM, đề thi Tiếng Anh lớp 10 năm 2026 sẽ tập trung đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ thay vì thiên về ghi nhớ kiến thức. Học sinh không chỉ cần nắm ngữ pháp, từ vựng mà còn phải biết vận dụng trong các ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là những tình huống giao tiếp thực tế hằng ngày.

Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng việc đổi mới kiểm tra, đánh giá cần đồng bộ với đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh. Từ cách dạy truyền thống nặng về cấu trúc ngữ pháp, việc học sẽ chuyển sang tăng cường giao tiếp, lấy học sinh làm trung tâm và chú trọng khả năng ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống. Quá trình đánh giá cũng được định hướng theo từng kỹ năng ngôn ngữ cụ thể, với mục tiêu rõ ràng cho từng mạch kiến thức.