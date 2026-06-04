Sau khi kỳ thi vào lớp 10 kết thúc, TPHCM đã triển khai công tác rọc phách, chuẩn bị cho khâu chấm thi. Kỳ thi năm nay ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 151.000 thí sinh dự thi sau khi ba địa phương được hợp nhất.

Toán là một trong ba môn thi được quan tâm nhất bởi nhiều năm qua đây luôn là môn có phổ điểm thấp. Bên cạnh đó, những thay đổi trong định hướng ra đề cũng được cho là tác động đáng kể đến kết quả tuyển sinh.

Khoảng 10 năm trở lại đây, TPHCM (cũ) liên tục đổi mới đề thi môn Toán theo hướng tăng cường tính thực tiễn, phù hợp với định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, phổ điểm môn Toán vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Giai đoạn 2018-2024 (trừ năm 2021 không tổ chức thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19), hầu như năm nào cũng có khoảng một nửa số bài thi Toán dưới 5 điểm.

Tình trạng này kéo dài nhiều năm. Năm 2024, hơn 55.000 trong số 98.400 thí sinh đạt dưới 5 điểm; năm 2023 là hơn 44.100/93.000 thí sinh và năm 2022 có tới 41.775 bài thi dưới 5 điểm.

Dù vậy, năm 2025 ghi nhận tín hiệu tích cực khi môn Toán phần nào "phá dớp". Trong hơn 76.300 thí sinh dự thi, số bài dưới 5 điểm giảm xuống còn khoảng 28.000, tương đương gần một phần ba tổng số bài thi.

Cùng với đó, số lượng điểm cao tăng đáng kể. Môn Toán có 36 điểm 10, hàng trăm bài thi đạt từ 9 đến 9,75 điểm. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 7 điểm với 4.580 thí sinh, cho thấy phổ điểm đã dịch chuyển theo hướng tích cực hơn so với những năm trước.

Điểm Toán có thể cao hơn năm trước

Thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, cho rằng đề thi năm nay bám sát đề minh họa do Sở GD-ĐT công bố. Qua các môn đã thi, có thể thấy đề được xây dựng trên tinh thần dùng chung cho cả ba khu vực, bảo đảm tính đồng đều và mức độ phân hóa ở ngưỡng vừa phải.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo thầy Chính, phần lớn câu hỏi mang tính cơ bản, không quá đánh đố thí sinh. Tuy nhiên, ở câu 7 ý c, đề được tách thành hai ý nhỏ nhằm chia điểm chi tiết hơn để phục vụ mục tiêu tuyển sinh. Thay vì một ý 0,5 điểm như trước, thí sinh phải hoàn thành hai ý nhỏ, mỗi ý 0,25 điểm, khiến việc "giành điểm" trở nên cụ thể và chặt chẽ hơn.

Cách ra đề này tạo được độ phân hóa nhất định nhưng chưa thật sự mạnh. Nhìn chung, đề thi không có nhiều đột phá so với các năm trước, song vẫn bảo đảm tính an toàn và khả năng đánh giá tương đối đồng đều. Thầy dự đoán phổ điểm sẽ tập trung chủ yếu trong khoảng 6-7 điểm.

Theo thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Toán Trường THPT Thủ Đức, đề thi năm nay giữ ổn định cả về cấu trúc nội dung lẫn số lượng câu hỏi. Các dạng bài xuất hiện đều quen thuộc như vẽ parabol, phương trình bậc hai, đọc đồ thị, tính diện tích đa giác, bài toán diện tích - thể tích, bài toán chuyển động và chứng minh hình học với trọng tâm là đường tròn.

Với cấu trúc này, thí sinh sẽ không gặp nhiều bất ngờ nếu đã ôn tập bám sát đề minh họa và luyện các đề thi những năm trước. Đây là đề thi mang tính kế thừa, giúp học sinh phát huy năng lực trong khuôn khổ quen thuộc.

Tuy nhiên, đề vẫn đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu và khả năng vận dụng kiến thức Toán học để giải quyết các tình huống thực tiễn. Vì vậy, thí sinh không thể học thuộc dạng bài mà phải nắm chắc bản chất kiến thức mới có thể xử lý hiệu quả các yêu cầu của đề.

Đáng chú ý, nhiều câu hỏi yêu cầu kỹ năng lập luận và tính toán tốt, qua đó tạo được độ phân hóa cần thiết. Nhờ vậy, đề thi vẫn bảo đảm khả năng phân loại thí sinh, phục vụ mục tiêu tuyển sinh.

Điểm Toán sẽ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Thầy Tuấn Anh cho rằng đề Toán năm nay quen thuộc và có phần nhẹ hơn năm trước, nhưng không vì thế mà dễ đạt điểm cao. Theo thầy, các câu hỏi từ ngưỡng 6,5 điểm trở lên đều có tính phân hóa, được cài cắm những "bẫy" nhất định để đánh giá năng lực thí sinh.

Thầy dự đoán phổ điểm sẽ khá đẹp, tương đối cân đối và lệch phải nhẹ, tức số lượng học sinh đạt mức điểm trung bình - khá chiếm tỷ lệ lớn. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất có thể dao động trong khoảng 5,5-6,5 điểm.

Bên lề, thầy nhận định học sinh khu vực TPHCM cũ có khả năng đạt kết quả tốt hơn. Theo thầy, các em đã quen với các dạng toán thực tiễn từ những năm học trước nên có lợi thế khi làm bài. Khi có kết quả thống kê, phổ điểm của nhóm học sinh này nhiều khả năng sẽ nghiêng về nhóm điểm khá, giỏi nhiều hơn mặt bằng chung.

Cùng quan điểm, thầy Lâm Vũ Công Chính nhận định phổ điểm môn Toán kỳ thi lớp 10 TPHCM năm nay có thể cao hơn những năm trước. Tuy nhiên, khả năng thích ứng với đề thi sẽ không đồng đều giữa các khu vực. Học sinh khu vực TPHCM cũ đã quen với dạng toán thực tiễn qua nhiều năm học, trong khi một bộ phận học sinh ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu có thể chưa thích nghi hoàn toàn với cách ra đề này. Điều đó có thể tạo ra sự chênh lệch nhất định về kết quả làm bài giữa các địa phương trong kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập.

Điểm thi lớp 10 TPHCM sẽ được công bố sau ngày 12/6. VietNamNet cập nhật điểm thi để thí sinh và phụ huynh tra cứu TẠI ĐÂY