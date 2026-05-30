Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 các mã đề chẵn như sau:

Phạm Thanh Du, học sinh trường Lômônôxốp, đánh giá tiếng Anh năm nay không quá khó, mức 8 điểm có thể phổ biến. "Với đề này, em làm trong 30 phút là xong. Với học sinh không chuyên, em nghĩ cơ bản học trên trường là có thể làm được. Trong phòng em có nhiều bạn làm cũng rất nhanh", Du chia sẻ.

Nam sinh đánh giá phần phân loại học sinh nằm ở phần phát âm vì có nhiều quy luật phải biết mới có thể phân loại.

Đặng Thùy Linh, Trường THCS Nam Trung Yên, cũng có nhận định tương tự. Linh đánh giá đề thi năm nay "vừa tầm", thí sinh có thể đạt 8-8,5 điểm nếu trước đó chăm chỉ luyện đề.

Với mã đề 18, Linh đánh giá câu khó nhất là câu 10 và câu 12 trong bài đọc hiểu.

Sau ngày thi đầu tiên, nữ sinh đánh giá khá nhẹ nhàng, thoải mái để sẵn sàng bước vào bài thi môn Toán.

Hình ảnh phụ huynh đưa thí sinh đi thi lớp 10 Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Theo kế hoạch, sáng 31/5, thí sinh Hà Nội sẽ dự thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Riêng những em đăng ký vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Còn thực tế, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượt dự thi môn Văn sáng 30/5 là 123.692, vắng 390 thí sinh.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.