Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 Chiều 30/5, gần 125.000 thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh.

Xem Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Hà Nội năm 2026:

Dưới đây là đáp án gợi ý cho đề thi này do Tuyensinh247 thực hiện:

(VietNamNet đang tiếp tục cập nhật)

Theo kế hoạch, sáng 31/5, thí sinh Hà Nội sẽ dự thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Riêng những em đăng ký vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Còn thực tế, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượt dự thi môn Văn sáng 30/5 là 123.692 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,69%); vắng 390 thí sinh.

Thí sinh dự thi sáng 30/5. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Dự kiến từ ngày 19-22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Theo thống kê của VietNamNet từ dữ liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi năm nay cao hơn năm 2025, cho thấy mức độ cạnh tranh vào các trường này tăng lên đáng kể.

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất so với năm trước, tiếp đến là các trường THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính.

Ngược lại, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông giữ nguyên tỷ lệ chọi so với năm ngoái, trong khi 34 trường ghi nhận tỷ lệ chọi giảm.