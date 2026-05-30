Đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 tất cả mã đề Chiều 30/5, gần 125.000 thí sinh dư thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh. VietNamNet giới thiệu đáp án gợi ý cho đề thi này.

Dưới đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Hà Nội năm 2026, mã đề 021:

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2026 được các thí sinh đánh giá là tương đối “mềm”, không có câu nào quá khó.

Thí sinh Trâm Anh (điểm thi Trường THCS Giảng Võ) cho biết: “Em làm xong sớm, dư thời gian để kiểm tra lại bài thật kỹ. Em dự kiến 9.5 cho bài làm này”.

Theo Trâm Anh câu 34 trong mã đề 005 là một câu tương đối khó và dễ nhầm lẫn.

Theo kế hoạch, sáng 31/5, thí sinh Hà Nội sẽ dự thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Riêng những em đăng ký vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358.

Còn thực tế, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượt dự thi môn Văn sáng nay 30/5 là 123.692 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,69%); vắng 390 thí sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Dự kiến từ ngày 19-22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.