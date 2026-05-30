15h tại điểm thi Trường THCS Thành Công (Giảng Võ), các sĩ tử thực hiện xong bài thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026, bắt đầu bước ra khỏi phòng thi.

Nét vui tươi hiện rõ trên gương mặt các thí sinh khi báo tin môn thi này không quá "khó nhằn". So với đề Ngữ văn buổi sáng, các sĩ tử đã có một buổi thi được thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Bách và Hoàng Đức An (trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm) cho biết Tiếng Anh là môn thế mạnh của hai em. Ngay khi kết thúc giờ làm bài, xuống sân trường, đôi bạn đã nhanh chóng so đáp án để áng chừng khoảng điểm.

“Đề tiếng Anh có sự phân hóa nhưng chắc chắn không phân hóa được bọn em. Em dự kiến điểm số 9,5-10 tuyệt đối”, sự tự tin của Đức An khiến những phụ huynh quanh đó cũng phải bật cười và thở phào nhẹ nhõm.

Chị Diệp Anh đang kiểm tra lại đáp án cho con, đến câu thứ 20 mà vẫn chưa phát hiện lỗi sai nào. “Tôi chỉ mong con yên tâm, thoải mái đầu óc, còn với bố mẹ thì con thi đỗ vào đâu cũng được”, chị nói. Bên cạnh đó, con gái chị cũng khẳng định bài thi chắc chắn trên 9 điểm khiến nữ phụ huynh an tâm.

Tại điểm thi THCS Trần Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Bảo An (THCS Vietschool Pandora) cho biết đề thi khá vừa sức, dự kiến đạt khoảng 9 điểm. Tuy nhiên em cũng rất tiếc vì “vụt mất con 10” do 2 câu sai trong bài.

Theo nhận định của nhiều thí sinh, một số câu hỏi trong đề có tính phân hóa và dễ gây nhầm lẫn. Ví dụ câu số 15 trong mã đề 011, câu có 2 vế, nếu để ý vế trước chia thì quá khứ đơn thì vế sau cũng phải chia quá khứ đơn. Nếu chỉ chú ý đến từ "always" ở đầu đề bài, thí sinh rất dễ chia sai thì của động từ.

Anh Hữu Thanh (phụ huynh) chia sẻ: “Lần đầu đưa con đi thi vào 10 nên tôi khá bồn chồn và lo lắng”. Cả tháng nay, gia đình anh luôn quan tâm, động viên để con có tâm lý thoải mái nhất và đạt được nguyện vọng 1 vào THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Anh cho biết thêm, bên cạnh chiếc bảng cầm tay cổ vũ, anh cũng chuẩn bị một số phần quà dành cho con sau kỳ thi.

"Thấy các con bước ra sau môn thi thứ hai, ai cũng rạng rỡ, báo điểm dự kiến cao nên tôi rất yên tâm", anh nói.

Vũ Hà Chi (15 tuổi) đứng chờ bạn tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng từ sớm với một bó hoa lớn. “Đây chính là tình cảm và sự cổ vũ của em dành cho người bạn thân”, Chi chia sẻ.

Chi cho biết thêm, do học theo chương trình quốc tế nên em không tham gia kỳ thi vào lớp 10 cùng các bạn đồng trang lứa. Chính vì vậy, em muốn có mặt để động viên các bạn trước và sau kỳ thi.

Ngọc Diệp (thí sinh, bên trái) cho biết rất vui với bài thi Tiếng Anh: “Do đây là môn em đã ôn rất nhiều nên điểm chắc chắn sẽ cao”.

Sau hai môn thi đầu tiên, Ngọc Diệp tự tin sẽ đỗ NV1 vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Phụ huynh chờ đợi ngoài cổng điểm thi, thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin các sĩ tử hoàn thành tốt bài thi Tiếng Anh trong chiều nay.