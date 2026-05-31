Đáp án môn Toán thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 Sáng 31/5, hơn 123.000 thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 đã hoàn thành bài thi môn Toán. VietNamNet giới thiệu đáp án gợi ý cho đề thi này.

Dưới đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của Hà Nội năm 2026:

Như vậy, sau buổi thi Toán sáng nay, các thí sinh đã hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên của Hà Nội năm 2026. Theo kế hoạch, ngày 1/6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên sẽ làm bài các môn chuyên.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên; số đăng ký nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt là 121.792 và 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.

Dự kiến từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Theo thống kê của VietNamNet từ dữ liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, có 87 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi năm nay cao hơn năm 2025, cho thấy mức độ cạnh tranh vào các trường này tăng lên đáng kể.

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất so với năm trước, tiếp đến là các trường THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính.

Ngược lại, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông giữ nguyên tỷ lệ chọi so với năm ngoái, trong khi 34 trường ghi nhận tỷ lệ chọi giảm.