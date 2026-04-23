VietNamNet giới thiệu đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 của tỉnh Quảng Trị để học sinh, giáo viên tham khảo. Đề thi có thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, trong đó có Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.