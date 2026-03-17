Đề tham khảo vào lớp 10 môn Tiếng Anh của tỉnh Bắc Ninh gồm 40 câu với thời gian làm bài 60 phút như sau:

Theo Thông tư về quy chế tuyển sinh lớp 10 do Bộ GD-ĐT ban hành, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai.

Trong trường hợp chọn thi tuyển, để thống nhất và đảm bảo kỳ thi diễn ra nhẹ nhàng, không gây tốn kém, kỳ thi sẽ gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD-ĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hàng năm.

Hiện nay, các địa phương cũng đã công bố môn thi thứ 3 để nhà trường và học sinh chủ động trong việc ôn tập.

Hầu hết các tỉnh thành đều chọn môn thi thứ ba là Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh). Ngoài ra, thí sinh có thể chọn các ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn… tùy theo từng địa phương.

Tại Bắc Ninh, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ diễn ra vào các ngày 26-27/5 với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Môn Ngữ văn thi tự luận, làm bài 120 phút. Môn Toán thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận (nội dung thi trắc nghiệm 4 điểm, tự luận 6 điểm), làm bài trong 120 phút. Môn tiếng Anh thi trắc nghiệm, làm bài 60 phút.

Thí sinh thi vào lớp 10 các trường trung học phổ thông không chuyên, trung tâm giáo dục dạy nghề, giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng có hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào 2 cơ sở giáo dục.