Luyện đề thi thử vào lớp 10 môn Toán được xem là bước quan trọng giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề và áp lực phòng thi. Thông qua việc giải đề trong điều kiện thời gian giới hạn, các em có thể rèn luyện kỹ năng phân bổ thời gian, nâng cao tốc độ xử lý bài và hạn chế những sai sót không đáng có. Đồng thời, quá trình luyện đề cũng giúp học sinh tự đánh giá năng lực, nhận diện những phần kiến thức còn yếu để kịp thời bổ sung. Đây là cách ôn tập hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi.

Lưu ý để làm bài thi vào lớp 10 môn Toán đạt điểm cao

Theo các giáo viên Toán, trong giai đoạn ôn tập, học sinh nên học theo chuyên đề, gắn với từng dạng câu hỏi trong đề thi. Với những phần kiến thức chưa nắm vững, các em cần chủ động hỏi thầy cô, bạn bè để kịp thời bổ sung.

Bên cạnh đó, học sinh nên luyện tập với các đề kiểm tra, đề thi những năm trước có kèm biểu điểm chi tiết. Sau khi làm bài, các em nên tự chấm, đối chiếu với đáp án hoặc chấm chéo để nhận ra những lỗi thường gặp và rút kinh nghiệm.

Từ kết quả các bài khảo sát, học sinh có thể xác định năng lực của mình để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp. Học sinh khá, giỏi cần tập trung rèn luyện các câu hỏi vận dụng cao. Trong khi đó, học sinh có học lực trung bình hoặc yếu nên chú trọng cách trình bày, hạn chế lỗi sai và đảm bảo điểm ở các câu hỏi nhận biết, thông hiểu, tránh sa đà vào các câu khó.

Để đạt điểm cao, học sinh trước hết cần tránh mất điểm ở các câu hỏi cơ bản, sau đó mới hướng tới việc chinh phục các câu hỏi nâng cao.