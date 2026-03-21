Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2026 của Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) kèm đáp án như sau:

Năm 2026, Hà Nội tổ chức thi lớp 10 từ ngày 30/5 đến 1/6.

Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn; có thể chọn khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, làm bài 120 phút/bài thi.

Môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Trong mỗi phòng thi có nhiều mã đề, đảm bảo hai thí sinh liền kề không trùng mã. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, năm nay, điều kiện dự tuyển là học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội (thay vì nơi thường trú như trước đây).

Hà Nội không còn chia khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) bất kỳ vào trường THPT công lập không chuyên.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng điều chỉnh mức điểm chênh lệch (giảm 0,5 điểm và 1 điểm) khi xét tuyển giữa các nguyện vọng, giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh.

Ngoài ra, Sở bổ sung hình thức thi môn Lịch sử và Địa lý (vào lớp chuyên) là tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, thay vì tự luận như năm trước.