Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Sơn La sẽ diễn ra trong 2 ngày 1-2/6 với sự tham gia của hơn 19.000 thí sinh.

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 của Sơn La năm 2026 như sau:

Dưới đây là đáp án tham khảo do Tuyensinh247 thực hiện:

Toàn tỉnh Sơn La có 19.100 thí sinh đăng ký dự thi vào 10, tăng gần 1.450 em so với năm học trước. Để phục vụ kỳ thi, tỉnh bố trí 44 điểm thi với 817 phòng thi trên địa bàn.

Theo quy định, học sinh đăng ký dự tuyển vào trường nào sẽ dự thi tại trường đó. Sau khi xét tuyển lần 1, những thí sinh không trúng tuyển có thể đăng ký nguyện vọng 2 sang trường khác, với điều kiện điểm xét tuyển phải cao hơn 1 điểm so với điểm trúng tuyển của trường đăng ký bổ sung.

Riêng đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Sơn La, ngoài môn chung theo đề của Sở GD-ĐT, thí sinh sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều ngày 2/6.