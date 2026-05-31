Chia sẻ với VietNamNet, cô Lê Thị Hương, Tổ phó chuyên môn tổ Toán - Tin của Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) nhận định, đề Toán thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 theo cấu trúc đề minh họa, có những câu đưa Toán học vào trong các tình huống thực tế.

Các yếu tố thực tế được đưa vào đề rất hay và gần gũi

“Đề thi có tính phân loại. Học sinh không khó để đạt điểm 6-7; mức điểm 7,5-8.5 dành cho những em nắm vững kiến thức và kỹ năng trình bày bài tốt. Điểm từ 9 trở lên phải những em học rất tốt mới có thể đạt được. Phổ điểm sẽ tập trung nhiều ở khoảng điểm từ 6,5-8”, cô Hương chia sẻ.

Cô Phạm Thị Hương Lan, phụ trách nhóm Toán 9 của Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp đánh giá, đề thi bám sát chương trình cơ bản của cấp THCS, chủ yếu là lớp 9, đảm bảo tính phân loại thuận lợi cho xét tuyển.

“Tổng thể cấu trúc không có khác biệt so với năm học trước. Các yếu tố thực tế được đưa vào đề rất hay và gần gũi như câu về xô đựng nước”, cô Lan chia sẻ.

Theo cô Lan, câu I về thống kê, xác suất là câu hỏi cơ bản, không lắt léo. Việc nhận dạng số chẵn, số lẻ rất rõ ràng và đơn giản đối với học sinh. Học sinh dễ dàng lấy trọn 1,5 điểm.

Câu II có hai ý đầu quen thuộc. Ý 3 yêu cầu tìm x để biểu thức nhận giá trị nguyên. Nếu đọc đề không kỹ, các em sẽ bị mất điểm ở ý này do xác định sai phương pháp làm. Có thể nhầm lẫn với dạng bài tìm x nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên.

Với câu III, ý 1 cũng là một ý khá lắt léo với học sinh khi quá trình làm thực tế được chia ra làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu giữ nguyên năng suất dự định nhưng giai đoạn 2 năng suất đã thay đổi. Với dạng này, đối tượng học sinh khá – giỏi có thể suy luận tương đối tốt nhưng các học sinh còn còn lại sẽ gặp khó.

Riêng ý 3 là bài Vi-ét khá hay, có thể giúp phân loại học sinh. Hệ thức nhìn qua tưởng bất đối xứng nhưng qui đồng và rút gọn thì được ngay hệ thức đối xứng.

Câu IV về hình không gian. Đề hỏi về thực tiễn về sử dụng nước, rất thân quen tuy nhiên học sinh cũng cần vận dụng đánh giá qua bất phương trình mới kết luận được số xô nước ít nhất. Vấn đề làm tròn phải dựa trên thực tế, không đơn thuần làm tròn toán học.

Về phần hình tổng hợp: Câu hỏi mang tính phân loại cao là ý c.

Cuối cùng, câu V với 0,5 điểm đặt ra bài toán tối ưu trong kinh doanh của một công ty. Khác với những năm trước, câu này không cho sẵn các biểu thức toán, mà thông qua một bài toán thực tế, học sinh phải tự xoay sở để tìm ra bất đẳng thức toán học, từ đó đánh giá tìm được số công nhân và số ngày thuê để chi phí tối ưu.

“Tóm lại, đề Toán năm nay mạch lạc, rõ ràng, ngôn ngữ dễ hiểu, đảm bảo được kiến thức cơ bản, không quá đánh đố học sinh mà vẫn phân loại rất tốt”, cô Hương nói và dự đoán phổ điểm của thí sinh tập trung ở mức 7-8.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Gia Bảo.

Dự đoán phổ điểm năm nay sẽ tập trung nhiều ở khoảng 6,5-8 điểm

Cô Nguyễn Thị Hứa, Nhóm trưởng chuyên môn tổ Toán THCS của Trường THCS&THPT Phenikaa đánh giá đề có độ khó nhỉnh hơn năm 2025 ở một số nội dung, đặc biệt là phần hình học tổng hợp và bài toán thực tiễn cuối đề. Các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, bảo đảm vừa đánh giá được chuẩn kiến thức cơ bản, vừa có khả năng phân loại học sinh khá, giỏi.

Cụ thể, ở câu I (1,5 điểm) - Thống kê và xác suất đây là câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản về tần số, tần số tương đối và xác suất của biến cố đơn giản là có thể hoàn thành tốt. Mức độ tương đương đề năm 2025, phù hợp với định hướng đưa các nội dung mới của chương trình vào đề thi nhưng không gây áp lực cho học sinh.

Câu II (1,5 điểm) - Biểu thức đại số có cấu trúc quen thuộc gồm tính giá trị biểu thức, rút gọn và bài toán tìm điều kiện để biểu thức nhận giá trị nguyên. Hai ý đầu tương đối nhẹ nhàng, học sinh trung bình có thể làm được. Ý cuối yêu cầu khả năng biến đổi biểu thức và xét tính nguyên nên có tác dụng phân hóa nhẹ, học sinh có thể sẽ bị nhầm hướng làm nếu không đọc kỹ đề và không nắm chắc dạng bài này. So với đề năm 2025, mức độ vận dụng ở câu này cao hơn một chút.

Câu III (2,5 điểm) - Giải toán bằng cách lập phương trình và hệ thức Viète với hai bài toán thực tế về sản suất, năng suất sản phẩm và mua bán có nội dung gần gũi, dữ kiện rõ ràng, giúp học sinh dễ tiếp cận. Học sinh đã rất quen với hai dạng bài này, chỉ cần trình bày rõ ràng, chi tiết, đủ bước làm và tính toán cẩn thận là sẽ lấy được điểm.

Câu vận dụng hệ thức Viète không quá phức tạp nhưng đòi hỏi tư duy biến đổi linh hoạt. Đây là câu hỏi tương đối “dễ thở”, tạo điều kiện cho học sinh đạt điểm khá. Không có tham số m cũng làm học sinh thấy đỡ áp lực hơn so với năm 2025. Tuy vậy, câu này cùng sẽ dễ mất điểm nếu như học sinh không kiên trì biến đổi và quên điều kiện phát sinh trong quá trình làm bài.

Câu IV (4,0 điểm) - Hình học, đây tiếp tục là câu hỏi trọng tâm và có khả năng phân loại mạnh nhất của đề.

Phần hình học không gian về hình trụ tương đối quen thuộc. Ý tính diện tích xung quanh chỉ cần áp dụng công thức, trong khi ý tính số lần múc nước yêu cầu học sinh kết hợp kiến thức thể tích, đổi đơn vị và xử lý tình huống thực tế. Học sinh dễ bị trừ điểm và mất điểm nếu như không lưu ý viết dấu xấp xỉ và phần quy đổi đơn vị. So với năm 2025, phần này tăng tính ứng dụng rõ nét hơn.

Phần hình học phẳng IV.2 là phần có tính phân loại cao nhất của đề thi. Bài toán được xây dựng từ các kiến thức quen thuộc như đường tròn, tứ giác nội tiếp, quan hệ góc và tam giác vuông, nhưng cách dựng hình tạo nên chuỗi suy luận liên kết giữa các ý.

So với năm 2025, phần hình học năm 2026 có mức độ vận dụng và tính liên kết cao hơn, ít gợi mở hơn, qua đó phân loại hiệu quả học sinh ở nhóm điểm 9–10. Đây tiếp tục là câu hỏi mang tính quyết định đối với những thí sinh có mục tiêu đạt điểm cao.

Câu V (0,5 điểm) - Bài toán thực tiễn tối ưu, mặc dù chỉ chiếm 0,5 điểm nhưng đây là câu hỏi thể hiện rõ tinh thần đổi mới của chương trình GDPT 2018. Học sinh phải mô hình hóa bài toán thực tế thành bài toán toán học, thiết lập mối liên hệ giữa số công nhân, thời gian hoàn thành và chi phí để tìm phương án tối ưu. Cách ra đề gần gũi với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và phù hợp với định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

Đánh giá chung, cô Hứa cho rằng học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt từ 6,5 đến 7,5 điểm. Học sinh khá có thể đạt 8 điểm trở lên nếu hoàn thành tốt câu III và phần đầu câu IV. Điểm 9 và điểm 10 chủ yếu phụ thuộc vào khả năng giải quyết các ý khó của bài hình học tổng hợp và bài toán thực tiễn cuối đề.

“Dự đoán phổ điểm năm nay sẽ tập trung nhiều ở khoảng 6,5-8 điểm. Số lượng bài đạt điểm tuyệt đối không nhiều”, cô Hứa nói.