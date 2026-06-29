Đề thi lớp 10 môn Tiếng Anh của TP Cần Thơ năm 2026 như sau:

Dưới đây là đáp án tham khảo do Tuyensinh247 thực hiện:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TP Cần Thơ có hơn 29.000 thí sinh đăng ký dự thi, tại 59 hội đồng coi thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 3 ngày từ 29/6 đến 1/7. Ngày 29/6, buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng ngày 6/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút. Các thí sinh dự thi chuyên sẽ thi các môn tương ứng trong chiều 30/6 hoặc sáng 1/7.

Thí sinh dự thi lớp 10 ở TP Cần Thơ. Ảnh: Báo Cần Thơ

Điểm mới năm nay của kỳ tuyển sinh THPT tại Cần Thơ là áp dụng song song 2 phương thức tuyển sinh: thi tuyển và xét tuyển. Toàn thành phố có hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự tuyển tại 90 hội đồng tuyển sinh.