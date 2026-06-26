Cụ thể, điểm chuẩn lớp 10 của trường THPT thông Kiến trúc (thuộc Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) năm 2026 như sau:

- Điểm trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội là 21,25 điểm.

- Điểm trúng tuyển bằng phương thức xét hồ sơ học bạ là 28,10 điểm.

Học sinh đủ điểm trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường trong giờ hành chính từ ngày 27/6 đến trước 11h30 ngày 29/6, địa chỉ: Tầng 1 nhà I - số 129 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội.

Trường THPT Kiến trúc lưu ý, sau 11h30 ngày 29/6, nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học, Hội đồng tuyển sinh nhà trường không đưa vào danh sách duyệt nhập học.

Hồ sơ nhập học gồm: Học bạ THCS (bản chính); Phiếu thông tin tài khoản đăng ký tuyển sinh năm học 2026 – 2027 (bản sao); Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS (bản chính); Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 (bản chính); Bản sao Giấy khai sinh (có chứng thực); Bản photo Căn cước công dân của học sinh và phụ huynh học sinh (để xác minh nơi thường trú); 2 ảnh 3x4 (ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh); Xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích; bản sao có chứng thực minh chứng thành tích các cuộc thi (nếu có); Giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh (nếu có); Phiếu đăng ký môn học lựa chọn (theo mẫu của trường cấp). Số điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0902002529 - 0961901575.

Thí sinh dự thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Trường THPT Kiến trúc là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của TP Hà Nội.

Trường có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trường THPT Kiến trúc được tổ chức và hoạt động theo mô hình công lập tự chủ tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT đối với trường THPT; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước theo quy định của Sở GD-ĐT và các cơ quan khác có liên quan của TP Hà Nội.

Đối tượng tuyển sinh của Trường THPT Kiến trúc là học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD-ĐT; có năng khiếu mỹ thuật để phục vụ nguồn tuyển sinh sinh viên cho Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Trụ sở của trường trong khuôn viên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội - số 129 đường Trần Phú, phường Hà Đông, Hà Nội.