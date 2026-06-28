Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, Nguyễn Huỳnh Nhật Quang, học sinh lớp 9/3 trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Mỹ Tho), gây ấn tượng với bảng điểm: Toán 9,8; Tiếng Anh 9,75; Ngữ văn 9,25 và đặc biệt là điểm tuyệt đối 20/20 môn chuyên Tin học, giúp em đạt tổng điểm xét tuyển hệ chuyên 48,8 - thí sinh có tổng điểm chuyên tuyển sinh lớp 10 cao nhất tỉnh Đồng Tháp. Quang cho biết nguyện vọng chuyên của em là Trường THPT Chuyên Tiền Giang.

"Khi biết kết quả, em rất vui và cũng tự hào về bản thân", Nguyễn Huỳnh Nhật Quang chia sẻ với PV VietNamNet vào ngày 28/6.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là Quang chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn thành bài thi chuyên Tin. "Bước vào phòng thi, em đọc đề rất kỹ. Đề thi vừa sức với em. Làm xong em vẫn dành thời gian kiểm tra lại bài nên cũng bớt lo hơn", nam sinh kể.

Trái ngược với môn chuyên, Ngữ văn lại là môn khiến Quang áp lực nhất. "Văn không phải thế mạnh của em nên trước khi có điểm em cũng khá lo. Em không nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa", Quang nói.

Khi tra cứu điểm thi, người đầu tiên Quang báo tin là ba mẹ. "Mẹ ôm em rất chặt, cả nhà đều rất vui", nam sinh nhớ lại.

Em Nguyễn Huỳnh Nhật Quang trở thành thủ khoa môn chuyên Tin và là thí sinh có tổng điểm xét tuyển hệ chuyên cao nhất tỉnh Đồng Tháp trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay. (Ảnh: NVCC)

Niềm yêu thích Tin học của Quang bắt đầu khá tình cờ. "Hồi học lớp 7, em tò mò muốn biết máy tính hoạt động như thế nào nên lên mạng tìm hiểu. Sau đó được học lập trình, em càng thấy thích và theo đuổi đến bây giờ", nam sinh chia sẻ.

Mỗi ngày, ngoài thời gian học trên lớp, Quang dành khoảng 3 giờ cho môn Tin học. Em chia quỹ thời gian thành từng phần rõ ràng: 60 phút đầu học thuật toán, 60 phút tiếp theo giải bài tập, thời gian còn lại dùng để rà soát lỗi và tối ưu hóa code.

Nam sinh Nguyễn Huỳnh Nhật Quang dành khoảng 3 giờ mỗi ngày để học lập trình và rèn luyện tư duy thuật toán. Ảnh: NVCC

Theo Quang, học lập trình không có bí quyết đặc biệt ngoài việc luyện tập thật nhiều. "Khi gặp một bài toán khó, em sẽ làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi hiểu được bản chất và tư duy tìm ra lời giải. Lập trình cần sự kiên trì, không được bỏ cuộc", thủ khoa chuyên Tin cho biết và nói "thầy Phú - thầy giáo dạy thêm môn Tin học - chính là người đã truyền cho em nhiều cảm hứng và phương pháp tiếp cận các thuật toán phức tạp".

Nhờ sự kiên trì ấy, trong những năm THCS, Nhật Quang luôn giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm trung bình lớp 9 đạt 9,86. Cậu còn sở hữu bộ sưu tập thành tích ấn tượng như Giải Khuyến khích Học sinh giỏi Tin học cấp thành phố, Huy chương Vàng cuộc thi FPT MeKong Informatics Olympiad (FMIO) năm 2026, cùng bộ đôi huy chương Vàng cấp trường và huy chương Đồng cấp thành phố ở bộ môn Cờ vua. Không chỉ học giỏi, Quang còn thường xuyên bơi lội, chơi bóng đá, cầu lông để rèn luyện sức khỏe.

Nhật Quang (giữa) cùng anh trai và cha mẹ. Ảnh: NVCC

Đồng hành cùng con suốt chặng đường học tập, thi cử, anh Nguyễn Thành Lâm (công tác tại một phường ở tỉnh Đồng Tháp) cho biết gia đình không bao giờ đặt áp lực thành tích. Trước kỳ thi, anh chỉ dặn con học đều các môn để có tâm lý thoải mái nhất.

Anh Nguyễn Thành Lâm, cho biết cả gia đình rất vui và bất ngờ khi con đạt thành tích cao nhất tỉnh. "Gia đình chỉ nghĩ cháu làm bài tốt chứ không nghĩ sẽ là thủ khoa. Riêng môn Văn thì càng không thể đoán trước được", anh nói.

Theo người cha, điều khiến gia đình tự hào nhất không phải là điểm số mà là tính kiên trì và khả năng tự học của con.

"Khi đã chọn làm việc gì thì cháu làm cho bằng được", anh Lâm nói. Dù con có năng khiếu học tập, gia đình chưa bao giờ đặt mục tiêu con phải đứng đầu hay tạo áp lực thành tích.

"Chúng tôi chỉ dặn con học đều các môn, cố gắng hết sức mình".

Nhận thấy con yêu thích công nghệ từ lớp 7, gia đình đầu tư máy tính có cấu hình tốt để phục vụ việc lập trình, đồng thời kết nối với giáo viên để hướng dẫn thêm.

Quang là con út trong gia đình có hai anh em. Anh trai của em hiện là sinh viên năm nhất ngành Y, từng học trường chuyên.

Mục tiêu vào đội tuyển quốc gia, theo đuổi trí tuệ nhân tạo

Chia sẻ về dự định tương lai, Quang cho biết mục tiêu gần nhất là được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia khi học lớp 11.

Nam sinh cũng mong muốn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), định hướng chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI).

Hỏi vì sao chọn AI, Quang cười: "Chắc vì em hay dùng ChatGPT".

Theo ông Lê Mạnh Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Ngọc Hân, Quang là học sinh theo đuổi đam mê Tin học rất bền bỉ từ nhiều năm nay và liên tục đạt thành tích cao qua các kỳ thi.

Nhà trường luôn xây dựng các lớp dự nguồn từ lớp 6, sàng lọc và bồi dưỡng học sinh theo từng môn để chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi cũng như tuyển sinh vào lớp 10.