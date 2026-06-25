Kỷ lục 7 lượt trúng tuyển lớp chuyên

Ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026, Hà Đông Tiểu Phong trúng tuyển ở nhiều khối chuyên tại các trường THPT nức tiếng.

Cụ thể, Phong trúng tuyển lớp chuyên Tiếng Anh của cả 3 trường gồm: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; THPT Chuyên Ngoại ngữ; THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Bên cạnh đó, em đỗ 2 lượt chuyên Tin vào các trường: THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Nam sinh cũng đỗ thêm lớp chuyên Trung và chuyên Nga của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (trúng tuyển bằng kết quả thi chuyên Anh).

Ở kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026, Phong đạt 26,75 điểm (trong đó, Toán 9, Tiếng Anh 9,75 và Văn 8).

Hà Đông Tiểu Phong trúng tuyển 7 nguyện vọng thi lớp 10 chuyên năm 2026. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Phong cho biết em rất vui với kết quả này. “Em nghĩ mình chỉ là một học sinh lớp 9 rất bình thường của Trường THCS Hoàng Mai. Có lẽ ngoài sự cố gắng còn có thêm chút may mắn nên em mới có thể đỗ 7 lượt chuyên”, Phong khiêm tốn chia sẻ.

Cô Phạm Trâm Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9HM, Trường THCS Hoàng Mai, chia sẻ rất tự hào và vỡ òa hạnh phúc với kết quả mà Tiểu Phong cùng tập thể lớp đạt được năm nay.

“Trong lớp, không ít em đỗ nhiều nguyện vọng chuyên nhưng có đến 7 lượt đỗ chuyên, đặc biệt ở 2 môn Tiếng Anh và Tin thực sự khiến tôi bất ngờ. Đây là niềm vui tôi chưa từng được trải nghiệm trong hành trình nghề giáo của mình. Lớp do mình chủ nhiệm có một học sinh xuất sắc như thế, tôi thật sự rất vui và tự hào”, cô Trâm Anh nói.

Cô Trâm Anh cho hay, đây cũng là học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng chuyên nhất trong lịch sử của nhà trường kể từ ngày thành lập.

Tiểu Phong và mẹ. Ảnh: NVCC

Ham học hỏi và mong muốn được nghe giải đáp từ thầy cô

Theo cô Trâm Anh, Tiểu Phong không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn có tư duy Toán rất tốt, minh chứng bằng kết quả thi chuyên Tin.

Năm lớp 8, Phong từng vượt cấp và giành giải Ba thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố. Lên lớp 9, em tiếp tục đạt giải Nhì ở kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Những tưởng Phong sẽ chỉ tập trung đầu tư công sức vào luyện thi chuyên Anh, nhưng em khiến mọi người bất ngờ khi quyết định thử sức thi cả chuyên Tin. “Em thấy rằng kiến thức của mình với môn Tiếng Anh khá chắc và tự tin sẽ đỗ. Chính vì vậy, em muốn thử sức với môn Tin học để định hướng trong tương lai theo đuổi các ngành liên quan công nghệ thông tin”, Phong chia sẻ.

Nam sinh cho hay em không có bí quyết học tập đặc biệt, chỉ luôn cố gắng phân bổ thời gian học hợp lý. Cảm thấy hổng kiến thức ở phần nào, môn nào, Phong sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn cho môn học đó.

Thông thường, mỗi ngày, nam sinh sẽ kết thúc việc học buổi tối vào 23h. Cuối tuần, em sẽ ôn lại tất cả kiến thức được tiếp nhận mới trong tuần.

Phong cũng chủ động lựa chọn nơi học thêm phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp xếp của bố mẹ.

Tập thể lớp 9HM và cô giáo chủ nhiệm Phạm Trâm Anh. Ảnh: NVCC

Cô Trâm Anh nhận xét, trên lớp, Phong là cậu học trò luôn vui vẻ, hoạt bát, hòa nhã với bạn bè, với nụ cười luôn thường trực trên môi. “Phong có tinh thần tự giác, tự học rất cao, luôn chịu khó hỏi và mong muốn được nghe giải đáp từ thầy cô. Phong luôn xác định rõ mục tiêu và biết xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian để thực hiện - điều không phải học sinh nào ở lứa tuổi này cũng làm được. Em biết xác định việc nào quan trọng và cần ưu tiên hơn ở từng thời điểm, song cũng không bỏ bê mục tiêu còn lại”, cô giáo chia sẻ.

Cô Trâm Anh cho biết, Phong đã nỗ lực rất lớn khi đến lớp 9 mới quyết định thử sức với môn Tin nhưng đã trúng tuyển 2 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Ở lớp, Phong rất năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường lớp, đặc biệt các cuộc thi về tranh biện Tiếng Anh. Nam sinh cũng sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kiến thức với các bạn trong lớp.

Ngoài thời gian học, để giải tỏa căng thẳng, Phong có sở thích chơi Rubik.

Bà Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai (áo hồng) cùng cô trò lớp 9HM khóa 2022-2026. Ảnh: NVCC

Bà Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai, cho biết kết quả của Tiểu Phong góp phần vào thành tích ấn tượng của trường năm nay. Trong tổng số 292 học sinh khối 9 của trường dự thi lớp 10 năm 2026, có 81 học sinh đỗ chuyên; tổng cộng 148 lượt đỗ chuyên.

Qua thống kê, 100% học sinh của Trường THCS Hoàng Mai đỗ lớp 10 công lập với trung bình điểm thi năm 2026 đạt 25,64 (trong đó điểm trung bình môn Toán là 8,32; môn Tiếng Anh là 9,03 và môn Văn là 8,28).

Trong đó, riêng lớp 9HM của Tiểu Phong có 23/24 học sinh đỗ chuyên, có điểm trung bình thi lớp 10 công lập Hà Nội đạt 26,68.