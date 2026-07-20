Sau hơn một giờ thi đấu, Messi cùng các đồng đội chưa tung ra được cú dứt điểm nào về phía khung thành Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, thủ môn Emiliano Martinez đang phải làm việc vất vả ở hai đầu khung gỗ.