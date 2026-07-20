Đội hình ra sân
Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.
Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez.
Bàn thắng: Ferran Torres 106'
Thẻ đỏ: Enzo Fernandez 90'+3
Kết thúc
120+1
Từ quả phạt góc bên cánh phải của Messi, Simeone có cơ hội ngả người volley căng trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà đáng tiếc.
116'
Argentina đang cố gắng dồn lên trong những phút cuối. Bóng được đẩy cho Messi thực hiện vai trò kiến tạo vào vòng cấm.
113'
Ferran Torres một lần nữa băng xuống đưa được bóng vào lưới Argentina. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
106'
Bàn thắng (1-0, Ferran Torres): Sau quả tạt vào vòng cấm, Nico Williams đánh đầu trả ngược bóng cho Ferran Torres ở tư thế trống trải volley chân trái tung lưới Argentina, khai thông bế tắc trận chung kết.
100'
Bóng được tạt từ cánh trái vào trong cho Mikel Merino đánh đầu đưa bóng bat sạt cột dọc.
95'
Nico Williams vừa đưa được bóng vào lưới Argentina sau tình huống bật ra. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì nhận định Merino trước đó phạm lỗi với Otamendi.
93'
Pedri tung đường kiến tạo hay cho Nico Williams lẻn xuống lắc đầu. Một lần nữa Emi Martinez tung người cứu thua cho Argentina.
Kết thúc 90 phút
90'+8
Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Lamine Yamal bước lên cứa lòng chân trái hiểm hóc, buộc Emi Martinez phải bay người cứu thua.
90'+3
Thẻ đỏ: Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa 1 thẻ đỏ, sau pha kê chân nguy hiểm với Cubarsi.
Argentina chỉ còn thi đấu với 10 trong những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức.
85'
Lionel Messi chưa thể tạo ra đột biến kể từ đầu trận khi anh phải đá quá xa khung thành Tây Ban Nha.
81'
Đến lượt Laporte bật cao đánh đầu, bóng chưa đủ độ khó để khuất phục người gác đền bên phía Argentina.
77'
Argentina đang phải chống đỡ những đợt hãm thành liên tiếp của đối thủ. Hết Pedri đến Curbasi thử tài thủ môn Martinez từ ngoài vòng cấm.
70'
Sau Lisandro Martinez đến lượt Cristian Romero rời sân vì chấn thương, Medina vào thay.
Argentina tổn thất nặng dưới hàng thủ, khi cặp trung vệ đá chính từ đầu là Romero - Martinez đều lần lượt bị đau phải ra nghỉ.
67'
Yamal đột phá xuống sát đường biên ngang rồi tạt vào cho Torres bật cao đánh đầu cận thành, bóng nằm gọn trong đôi tay thủ môn Emi Martinez.
63'
Sau hơn một giờ thi đấu, Messi cùng các đồng đội chưa tung ra được cú dứt điểm nào về phía khung thành Tây Ban Nha.
Ở chiều ngược lại, thủ môn Emiliano Martinez đang phải làm việc vất vả ở hai đầu khung gỗ.
60'
Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, cú cứa lòng của Lamine Yamal không qua được hàng rào.
54'
Tây Ban Nha phản công "đâm" thẳng vào trung lộ. Tiếc rằng, pha phối hợp giữa Oyarzabal và Fabian Ruiz bị Otamendi phá ra ngay trước mũi giày.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Alex Baena rẽ bóng vào trung lộ rồi kết thúc bên ngoài vòng cấm tương đối nguy hiểm.
Kết thúc hiệp 1
45'
Lisandro Martinez dính chấn thương đầu gối, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho lão tướng 38 tuổi Otamendi.
43'
Marc Cucurella thử vận may với cú sút chìm từ cánh trái, bóng đi sạt cột dọc.
41'
Lisandro Martinez nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi với Oyarzabal.
39'
Mikel Oyarzabal có cơ hội quăng chân trái nhanh đầu vòng cấm, bóng nằm gọn trong đôi tay của Emi Martinez.
34'
Hai đội vẫn đang bài binh bố trận chặt chẽ, nên số cơ hội ngon ăn tạo ra là rất ít.
28'
Messi và Yamal liên tục có những pha solo ngẫu hứng, buộc đối phương phải phạm lỗi ở gần giữa sân.
23'
Tây Ban Nha được hưởng quả phạt góc thứ 2 từ đầu trận, nhưng Emi Martinez dễ dàng bắt gọn.
15'
Mac Allister vừa có pha vào bóng nguy hiểm với Dani Olmo, khiến dàn cầu thủ dự bị Tây Ban Nha phản ứng ngoài sân.
10'
Các cầu thủ Tây Ban Nha bắt đầu áp sát tầm cao, không cho đối thủ có cơ hội lên bóng quá vạch giữa sân.
5'
Lamine Yamal sớm có cơ hội mở tỷ số với pha bật tường ăn ý với Dani Olmo. Tiếc rằng, tình huống kết thúc cuối cùng bằng chân trái chưa thắng được thủ thành Emi Martinez.
4'
Với tính chất quan trọng của trận chung kết, hai đội tiếp cận trận đấu trận trọng, chủ yếu chuyền bóng cự ly ngắn bên phần sân nhà.
2h05
Trận đấu bắt đầu.