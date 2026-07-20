Đội hình ra sân

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Montiel,  Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez.

Bàn thắng: Ferran Torres 106'

Thẻ đỏ: Enzo Fernandez 90'+3

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Tây Ban Nha xứng đáng trở thành nhà vô địch World Cup 2026 - Ảnh: FIFA
20/07/2026 | 05:14

Kết thúc

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Torres ghi bàn duy nhất đưa Tây Ban Nha lên ngôi vương World Cup 2026 - Ảnh: 433
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Lamine Yamal có chức vô địch Thế giới ở tuổi 19 
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Messi lỡ cơ hội hai lần đăng quang tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh - Ảnh: FIFA
Thu gọn
20/07/2026 | 04:59

120+1

Từ quả phạt góc bên cánh phải của Messi, Simeone có cơ hội ngả người volley căng trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà đáng tiếc.

Thu gọn
20/07/2026 | 04:55

116'

Argentina đang cố gắng dồn lên trong những phút cuối. Bóng được đẩy cho Messi thực hiện vai trò kiến tạo vào vòng cấm.

Thu gọn
20/07/2026 | 04:50

113'

Ferran Torres một lần nữa băng xuống đưa được bóng vào lưới Argentina. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
20/07/2026 | 04:43

106'

Bàn thắng (1-0, Ferran Torres): Sau quả tạt vào vòng cấm, Nico Williams đánh đầu trả ngược bóng cho Ferran Torres ở tư thế trống trải volley chân trái tung lưới Argentina, khai thông bế tắc trận chung kết.

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Ferran Torres trở thành người hùng của Tây Ban Nha - Ảnh: FIFA
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Thu gọn
20/07/2026 | 04:34

100'

Bóng được tạt từ cánh trái vào trong cho Mikel Merino đánh đầu đưa bóng bat sạt cột dọc.

Thu gọn
20/07/2026 | 04:29

95'

Nico Williams vừa đưa được bóng vào lưới Argentina sau tình huống bật ra. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì nhận định Merino trước đó phạm lỗi với Otamendi.

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20/07/2026 | 04:24

93'

Pedri tung đường kiến tạo hay cho Nico Williams lẻn xuống lắc đầu. Một lần nữa Emi Martinez tung người cứu thua cho Argentina.

Thu gọn
20/07/2026 | 04:19

Kết thúc 90 phút

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90 phút trận chung kết khép lại với tỷ số hòa 0-0, hai đội sẽ tiếp tục thi đấu hiệp phụ - Ảnh: S.A
Thu gọn
20/07/2026 | 04:15

90'+8

Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Lamine Yamal bước lên cứa lòng chân trái hiểm hóc, buộc Emi Martinez phải bay người cứu thua.

Thu gọn
20/07/2026 | 04:13

90'+3

Thẻ đỏ: Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa 1 thẻ đỏ, sau pha kê chân nguy hiểm với Cubarsi.

Argentina chỉ còn thi đấu với 10 trong những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức.

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Enzo Fernandez bị đuổi khỏi sân - Ảnh: BR Football
Thu gọn
20/07/2026 | 04:04

85'

Lionel Messi chưa thể tạo ra đột biến kể từ đầu trận khi anh phải đá quá xa khung thành Tây Ban Nha.

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Sơ đồ những điểm chạm bóng của Messi cho đến phút 85 - Ảnh: SunSport
Thu gọn
20/07/2026 | 03:58

81'

Đến lượt Laporte bật cao đánh đầu, bóng chưa đủ độ khó để khuất phục người gác đền bên phía Argentina.

Thu gọn
20/07/2026 | 03:54

77'

Argentina đang phải chống đỡ những đợt hãm thành liên tiếp của đối thủ. Hết Pedri đến Curbasi thử tài thủ môn Martinez từ ngoài vòng cấm.

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Emiliano Martinez liên tục trổ tài trong khung gỗ Argentina - Ảnh: FIFA
Thu gọn
20/07/2026 | 03:48

70'

Sau Lisandro Martinez đến lượt Cristian Romero rời sân vì chấn thương, Medina vào thay.

Argentina tổn thất nặng dưới hàng thủ, khi cặp trung vệ đá chính từ đầu là Romero - Martinez đều lần lượt bị đau phải ra nghỉ.

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20/07/2026 | 03:43

67'

Yamal đột phá xuống sát đường biên ngang rồi tạt vào cho Torres bật cao đánh đầu cận thành, bóng nằm gọn trong đôi tay thủ môn Emi Martinez.

Thu gọn
20/07/2026 | 03:41

63'

Sau hơn một giờ thi đấu, Messi cùng các đồng đội chưa tung ra được cú dứt điểm nào về phía khung thành Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, thủ môn Emiliano Martinez đang phải làm việc vất vả ở hai đầu khung gỗ.

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Tây Ban Nha cố gắng gia tăng sức ép - Ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol
Thu gọn
20/07/2026 | 03:38

60'

Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, cú cứa lòng của Lamine Yamal không qua được hàng rào.

Thu gọn
20/07/2026 | 03:32

54'

Tây Ban Nha phản công "đâm" thẳng vào trung lộ. Tiếc rằng, pha phối hợp giữa Oyarzabal và Fabian Ruiz bị Otamendi phá ra ngay trước mũi giày.

Thu gọn
20/07/2026 | 03:29

46'

Ngay đầu hiệp hai, Alex Baena rẽ bóng vào trung lộ rồi kết thúc bên ngoài vòng cấm tương đối nguy hiểm.

Thu gọn
20/07/2026 | 02:57

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: Selección Argentina
Thu gọn
20/07/2026 | 02:51

45'

Lisandro Martinez dính chấn thương đầu gối, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho lão tướng 38 tuổi Otamendi.

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Lisandro Martinez rời sân sớm vì chấn thương - Ảnh: Selección Argentina
Thu gọn
20/07/2026 | 02:48

43'

Marc Cucurella thử vận may với cú sút chìm từ cánh trái, bóng đi sạt cột dọc.

Thu gọn
20/07/2026 | 02:47

41'

Lisandro Martinez nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi với Oyarzabal.

Thu gọn
20/07/2026 | 02:46

39'

Mikel Oyarzabal có cơ hội quăng chân trái nhanh đầu vòng cấm, bóng nằm gọn trong đôi tay của Emi Martinez.

Thu gọn
20/07/2026 | 02:40

34'

Hai đội vẫn đang bài binh bố trận chặt chẽ, nên số cơ hội ngon ăn tạo ra là rất ít.

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Messi và Yamal "giao lưu" vui vẻ giữa trận - Ảnh: FIFA
Thu gọn
20/07/2026 | 02:35

28'

Messi và Yamal liên tục có những pha solo ngẫu hứng, buộc đối phương phải phạm lỗi ở gần giữa sân.

Thu gọn
20/07/2026 | 02:29

23'

Tây Ban Nha được hưởng quả phạt góc thứ 2 từ đầu trận, nhưng Emi Martinez dễ dàng bắt gọn.

Thu gọn
20/07/2026 | 02:20

15'

Mac Allister vừa có pha vào bóng nguy hiểm với Dani Olmo, khiến dàn cầu thủ dự bị Tây Ban Nha phản ứng ngoài sân.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng chủ tịch FIFA Infantino theo dõi trận đấu ở khu khán đài VIP - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
20/07/2026 | 02:16

10'

Các cầu thủ Tây Ban Nha bắt đầu áp sát tầm cao, không cho đối thủ có cơ hội lên bóng quá vạch giữa sân.

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Messi vừa có tình huống lao xuống nguy hiểm - Ảnh: FIFA
Thu gọn
20/07/2026 | 02:10

5'

Lamine Yamal sớm có cơ hội mở tỷ số với pha bật tường ăn ý với Dani Olmo. Tiếc rằng, tình huống kết thúc cuối cùng bằng chân trái chưa thắng được thủ thành Emi Martinez.

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Cơ hội rõ rệt của Yamal - Ảnh: SunSport
Thu gọn
20/07/2026 | 02:08

4'

Với tính chất quan trọng của trận chung kết, hai đội tiếp cận trận đấu trận trọng, chủ yếu chuyền bóng cự ly ngắn bên phần sân nhà.

Thu gọn
20/07/2026 | 02:02

2h05

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
20/07/2026 | 01:57

1h50

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Cúp vàng dành cho nhà vô địch được Andres Iniesta và Mario Kempes giới thiệu trước trận chung kết - Ảnh: SunSport
Thu gọn
20/07/2026 | 01:48

1h30

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Messi và đồng đội ra sân khởi động - Ảnh: Selección Argentina
Thu gọn
20/07/2026 | 01:30

1h20

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Streamer nổi tiếng iShowSpeed biểu diễn ca khúc "Champions" trong lễ bế mạc World Cup 2026 - Ảnh: SunSport
Thu gọn
20/07/2026 | 01:11

1h

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Messi và Lamine Yamal đã có mặt ở sân MetLife - Ảnh: T.T
Thu gọn
20/07/2026 | 00:49

0h50

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Bên trong phong thay đồ Argentina - Ảnh: Selección Argentina 
Thu gọn
20/07/2026 | 00:47

0h45

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Các cựu danh thủ Tây Ban Nha dự khán trận chung kết - Ảnh: T.T
Thu gọn
20/07/2026 | 00:39

0h30

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Đội hình ra sân Argentina và Tây Ban Nha - Ảnh: T.T
Thu gọn
19/07/2026 | 05:40

0h10

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Các cầu thủ Argentina trên sân tập - Ảnh: Selección Argentina 
Thu gọn
19/07/2026 | 05:39

0h

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Hai đội hứa hẹn tạo nên trận chung kết rực lửa - Ảnh: FIFA
Thu gọn