Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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WORLD CUP 2026 – CHUNG KẾT
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20/07
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Tây Ban Nha 1-0 Argentina
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VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360
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VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 15
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19/07
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IBV Vestmannaeyjar 2-2 KA Akureyri
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19/07
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KR Reykjavik 5-0 Stjarnan
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13
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19/07
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Elfsborg 1-3 IK Sirius
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Hammarby 4-0 Degerfors
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Halmstads 0-2 BK Hacken
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 16
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19/07
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FF Jaro 0-0 Inter Turku
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VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 18
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19/07
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Bucheon FC 1995 1-3 FC Seoul
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FC Anyang 1-1 Gwangju FC
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi trận chung kết và tranh hạng 3 World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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