Kết quả bóng đá hôm nay

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WORLD CUP 2026 – CHUNG KẾT

20/07
02:00

Tây Ban Nha 1-0 Argentina

VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 15

19/07
21:00

IBV Vestmannaeyjar 2-2 KA Akureyri

19/07
23:00

KR Reykjavik 5-0 Stjarnan

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

19/07
21:30

Elfsborg 1-3 IK Sirius

Hammarby 4-0 Degerfors

Halmstads 0-2 BK Hacken

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 16

19/07
22:30

FF Jaro 0-0 Inter Turku

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 18

19/07
17:30

Bucheon FC 1995 1-3 FC Seoul

FC Anyang 1-1 Gwangju FC