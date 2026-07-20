Rodri trở thành một trong những hình ảnh xúc động nhất sau trận chung kết World Cup 2026. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tiền vệ của Man City bật khóc trong vòng tay đồng đội khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng. Hai đội bất phân thắng bại trong 90 phút trước khi Ferran Torres, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, ghi bàn quyết định ở phút 106 của hiệp phụ, mang về chiến thắng 1-0 cho đại diện châu Âu.

Rodri bật khóc trong vòng tay đồng đội (Ảnh chụp màn hình)

Trong hành trình đăng quang của Tây Ban Nha, Rodri tiếp tục là mắt xích không thể thay thế. Tiền vệ sinh năm 1996 giữ vai trò điều tiết lối chơi, đánh chặn từ xa và mang đến sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Khả năng đọc tình huống, chuyền bóng chính xác cùng bản lĩnh ở những trận đấu lớn giúp anh trở thành điểm tựa của đội bóng xứ bò tót.

Màn trình diễn ổn định xuyên suốt giải đấu giúp Rodri được FIFA trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026, phần thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng nhưng có ảnh hưởng rất lớn của nhạc trưởng "La Roja".

Rodri hôn lên danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 - Ảnh: 433

Những giọt nước mắt của Rodri sau trận đấu không chỉ là cảm xúc của một nhà vô địch, mà còn là sự giải tỏa sau hành trình đầy áp lực. Với chức vô địch thế giới cùng danh hiệu cá nhân cao quý, tiền vệ người Tây Ban Nha đã khép lại World Cup 2026 theo cách không thể trọn vẹn hơn.

Video Ferran Torres ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha vô địch (nguồn: VTV)