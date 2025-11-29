Nằm trong chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua, chương trình OCOP đã giúp tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, sản xuất theo quy trình có kiểm soát chất lượng và minh bạch.

Chương trình OCOP đã đóng góp tích cực và trở thành một trong các nội dung mũi nhọn trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Ở một khía cạnh liên quan khác, OCOP đã góp một tỷ lệ lớn các chủ thể, sản phẩm cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các sản phẩm công nghiệp nông thôn được lồng ghép triển khai, thúc đẩy, hỗ trợ nhau phát triển...

Đồng bào Tà Ôi hiện có dân số hơn 43.800 người, sinh sống tập trung ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Dệt Dèng là một loại hình sản xuất thủ công độc đáo của đồng bào Tà Ôi tại A Lưới. Mỗi sản phẩm dệt Dèng có giá trị về nhiều mặt, vừa là vật dụng, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt vừa là tác phẩm nghệ thuật, thể hiện nét đặc trưng độc đáo trong kho tàng văn hóa các dân tộc. Trải qua hàng trăm năm, nghề dệt Dèng được người dân địa phương gìn giữ và lưu truyền, dệt nên những tấm Dèng đa màu sắc, họa tiết hoa văn độc đáo.

Tháng 1/2017, nghề dệt Dèng truyền thống của đồng bào Tà Ôi đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vải Dèng a lưới cũng là 1 trong 2 sản phẩn OCOP 4 sao của địa phương. Tại A Lưới hiện có gần chục cơ sở dệt Dèng với hàng trăm nghệ nhân, từ thế hệ lớn tuổi đến lớp trẻ, mang đến mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng 1 tháng. Các sản phẩm dệt của đồng bào được ứng dụng làm thành nhiều sản phẩm hữu ích như khăn, túi, thảm…có giá trị cao. Thông qua các kỳ Festival nghề truyền thống Huế, người dân A Lưới đã đưa sản phẩm Dèng giới thiệu và quảng bá đến du khách. Sản phẩm dệt Dèng A Lưới cũng đã bước đầu xuất khẩu ra nước ngoài theo các đơn đặt hàng, hay xuất hiện ở những sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế, từng bước nâng tầm vị thế nghề dệt Dèng A Lưới.