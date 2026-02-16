Theo quan niệm truyền thống, vị khách đầu tiên bước vào nhà sau thời khắc giao thừa còn gọi là người xông đất sẽ mang theo sinh khí mới, ảnh hưởng trực tiếp đến vận may, hạnh phúc, công danh và tài lộc của gia chủ trong suốt năm mới.

Phong tục xông đất ngày Tết đã gắn bó với người Việt từ bao đời nay, trở thành nét đẹp văn hoá không thể thiếu mỗi độ xuân về. Trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình vẫn gìn giữ và nâng niu tập tục này bằng cách chủ động mời người hợp tuổi, hợp vía đến “mở hàng” cho năm mới.

Thường ưu tiên là nam giới hoặc cặp đôi nam - nữ có tuổi tương sinh với chủ nhà. Nếu người được mời lại là người thành đạt, hoạt bát, có cuộc sống sung túc và gia đình yên ấm thì càng được xem là mang theo nhiều vượng khí, giúp năm mới khởi đầu hanh thông và tràn đầy may mắn.

Phong tục xông đất vào ngày Tết cổ truyền đã có từ ngàn xưa và luôn được người Việt giữ gìn, phát huy. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Theo các chuyên gia về phong thuỷ, việc mang tài lộc vào nhà ngoài bản thể của chính người đến xông đất thì các vật dụng, phương tiện, trang phục mang theo người cũng rất quan trọng mà bạn nên chú ý để mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ trong năm mới.

Vậy, màu xe gì sẽ là hợp phong thủy để đi xông nhà nhất?

Thông thường trong ngày Tết, mọi người thích ăn vận hoặc trang trí nhà cửa có màu đỏ hoặc vàng với mong ước có nhiều may mắn trong năm mới. Do đó, dùng một chiếc xe màu đỏ hoặc vàng đi xông đất cho ngày đầu năm mới đương nhiên là sự lựa chọn tuyệt vời để "rước hên vào nhà".

Còn theo thuyết Ngũ hành, Bính Ngọ 2026 là năm thuộc hành Thủy. Với năm này, các chuyên gia phong thủy cho rằng, nên đi những phương tiện cũng như ăn mặc theo màu sắc phù hợp với mệnh Thủy như xanh nước biển, đen. Ngoài ra có thể chọn các màu bản mệnh tương sinh với Thủy như Kim là màu trắng, bạc, ghi xám hoặc Mộc như xanh lá cây.

Nếu được “tín nhiệm” mời đến xông đất trong năm mới Bính Ngọ 2026 sắp tới, bạn nên đi một chiếc xe màu gì cho hợp phong thủy?

Như vậy, nếu bạn là người được chọn để xông đất cho người thân, bạn bè vào năm Bính Ngọ sắp tới thì ngoài màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn đầu năm, bạn có thể sử dụng các xe có các màu như vàng, trắng, bạc, ghi xám, xanh lá cây, xanh nước biển, đen,... sẽ phù hợp nhất.

Nếu chiếc xe bạn đang sử dụng không thuộc những màu sắc như trên thì cũng đừng quá lo lắng. Các chuyên gia cho rằng trong trường hợp này, người xông đất hoàn toàn có thể để xe ở phía ngoài cổng hoặc đỗ cách nhà một quãng ngắn. Cách làm này vừa tinh tế vừa đảm bảo không tác động đến vận khí, tài lộc và sự hanh thông của gia chủ trong ngày đầu năm.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng lưu ý đối với người đi xông đất trong năm mới như sau:

Trước hết, khi bước vào nhà, bạn nên gửi tới gia chủ những lời chúc cát tường, từ sức khỏe, tài lộc, sự thịnh vượng cho đến đường tình duyên thuận buồm xuôi gió. Đây được xem là cách “kích hoạt” may mắn, giúp chủ nhà đón nhận vận khí tốt ngay từ những phút đầu của năm mới.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị một vài phong bao lì xì màu đỏ với một vài tờ tiền mới tượng trưng cũng rất cần thiết. Món quà đầu năm này mang ý nghĩa “nhập tài”, giúp gia chủ khởi đầu năm mới với sự hứng khởi và kỳ vọng vào những điều suôn sẻ.

Cuối cùng, người đến xông đất chỉ nên lưu lại khoảng 10-15 phút. Theo quan niệm dân gian, thời gian vừa đủ sẽ giúp dòng chảy năng lượng đầu năm của chủ nhà được thông suốt, tránh việc kéo dài quá lâu khiến sinh khí bị “đọng”, từ đó đảm bảo mọi việc trong năm mới diễn tiến thuận lợi.

Mời bạn đọc gửi bài viết cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!