Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng đầu tiên của năm mới 2026 đạt 36.875 chiếc, giảm 22% so với tháng 12/2025 nhưng vẫn tăng tới 95% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) bán ra thị trường 5.872 chiếc xe Hyundai trong tháng 1, giảm 12,4% so với tháng 12/2025. Đây là diễn biến khá bất ngờ bởi thị trường ô tô đang ở giai đoạn sôi động nhất trong năm, khi nhiều người tiêu dùng tăng cường mua sắm phương tiện trước Tết Nguyên đán.

Từ báo cáo của các hãng xe thuộc VAMA và Hyundai Thành Công, có thể thấy các mẫu xe vốn bán chạy cũng có doanh số giảm mạnh so với tháng trước. Trong đó, top 10 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong của trường ô tô Việt Nam tháng 1/2026 đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng cũng như những cái tên góp mặt.

Mazda CX-5 với lượng bán ra 2.104 chiếc, giảm 19% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 1 bậc để vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, lượng bán ra của CX-5 tăng tới 110%. Đây là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong duy nhất có doanh số vượt trên 2.000 xe trong tháng đầu tiên của năm mới 2026.

Mazda CX-5 dù có lượng bán ra giảm 19% so với tháng trước nhưng vẫn vươn lên dẫn đầu nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong tháng 1/2026. Ảnh: THACO

Cũng tăng 1 bậc để xếp vị trí thứ hai là mẫu xe xăng bán chạy nhất thị trường trong năm 2025 Mitsubishi Xpander. Tháng 1/2026 vừa qua, đã có 1.938 chiếc MPV này được bàn giao tới tay khách hàng, giảm 24,8% so với tháng trước nhưng vẫn tăng tới 140% so với tháng 1/2025.

"Vua bán tải" Ford Ranger tăng 2 bậc để trở lại top 3 dù doanh số bán ra chỉ đạt 1.854 chiếc, giảm 15,7% so với tháng trước nhưng tăng 66,3% so với cùng kỳ. Ngoài Ranger, hãng xe Mỹ còn 2 đại diện nữa trong top 10 là Territory (1.545 chiếc, xếp thứ 5) và Everest (1.390 chiếc, xếp thứ 6).

Mitsubishi Xforce sau một tháng 12 có lượng bán ra kỷ lục tới 3.163 chiếc và vươn lên vị trí số 1 thị trường xe xăng dầu đã không còn giữ được "phong độ" trong tháng 1 vừa qua. Mẫu xe B-SUV của Mitsubishi chỉ đạt doanh số 1.666 chiếc, giảm tới 46,3% so với tháng trước và tụt 3 bậc, xuống vị trí số 4.

Mitsubishi Xforce sau thời gian "thăng hoa" đã tụt sâu trong tháng đầu năm 2026. Ảnh: MMV

Trong khi đó, “hiện tượng” Mitsubishi Destinator, mẫu xe được coi như phiên bản 7 chỗ của Xforce từng lọt top 10 bán chạy ngay tháng đầu mở bán trong 12/2025 đã nhanh chóng “hạ nhiệt”, chỉ tiêu thụ hơn 818 xe trong tháng 1/2026 và rời xa khỏi top 10. Một cái tên khác cũng lặng lẽ "bật" top là Honda City với chỉ 825 chiếc bán ra trong tháng.

Các mẫu xe trên đã nhường chỗ cho hai cái tên khá quen thuộc là Hyundai Tucson (1.161 chiếc, xếp thứ 8) và Toyota Yaris Cross (1.150 chiếc, xếp thứ 9). Những cái tên còn lại trong top 10 là Hyundai Creta (1.222 chiếc, xếp thứ 7) và Toyota Vios (1.118 chiếc, xếp thứ 10).

Như vậy, trong tháng 1/2026, Ford vẫn duy trì 3 đại diện góp mặt trong top 10. Mitsubishi, Toyota và Hyundai mỗi hãng có 2 mẫu xe được xướng tên. Mazda có 1 đại diện duy nhất là mẫu CX-5. Trong khi đó, Honda và KIA là hai hãng xe lớn không có bất cứ cái tên nào lọt vào top xe bán chạy của tháng.

