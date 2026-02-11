Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố chiều nay (11/2), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng đầu tiên của năm mới 2026 đạt 36.875 chiếc, bao gồm 26.102 xe du lịch, 10.312 xe thương mại và 461 xe chuyên dụng.

Lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng 1 vừa qua đã quay đầu giảm sau nhiều tháng tăng liên tiếp. Nguồn số liệu: VAMA

So với tháng cao điểm liền trước (tháng 12/2025 có tổng doanh số 47.067 chiếc), lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 1 đã giảm 22%; tuy vậy vẫn cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 (18.893 chiếc).

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra thị trường của ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tháng 1 đạt 18.034 chiếc, giảm 24% và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt cao hơn, ở mức 18.841 xe, giảm 19% so với tháng trước đó.

Như vậy, sau tháng 12/2025 xe sản xuất trong nước vươn lên vượt qua xe nhập khẩu, thế "chuộng xe nhập" lại quay trở lại thị trường ô tô Việt Nam trong tháng đầu năm 2026.

Sau một tháng "đổi ngôi", lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra lại nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.

Trước đó, theo báo cáo vừa công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), ước tính có tổng cộng 70.806 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 1/2026. Con số này tăng nhẹ 2% so với tháng 12/2025 (với 69.407 chiếc).

Trong số này, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng đầu năm 2026 ước đạt tới 56.200 chiếc, tăng 2,7% so với tháng 12/2025 và tăng tới 48,5% so với tháng 1/2025. Đây chính là kỷ lục sản xuất trong một tháng của ngành ô tô Việt Nam, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các nhà sản xuất ô tô trong nước ngay từ đầu năm mới.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!