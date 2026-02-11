Khi Tết Nguyên đán cận kề, câu chuyện về phương tiện đi lại luôn là bài toán đau đầu của nhiều người, trong đó có tôi. Năm nay, tôi cũng tính thuê một chiếc xe bình dân để chở cả nhà về quê, miễn sao đỡ cảnh chen lấn, mệt mỏi khi đi xe khách.

Nhưng vừa mới than thở đôi câu về giá thuê xe tăng chóng mặt, anh bạn thân vốn là một doanh nhân thành đạt đã không ngần ngại đưa ngay chìa khóa chiếc xe sang trị giá hơn 3 tỷ đồng và nói rằng: "Bạn cầm xe mình mà đi. Tết này cả nhà mình đi du lịch nước ngoài, để xe không cũng phí."

Không phải mượn được xe đi chơi Tết cũng khiến người đi mượn thấy vui. Ảnh minh họa

Lời đề nghị cho mượn xe đầy hào phóng ấy, ban đầu nghe như một món quà từ trên trời rơi xuống, nhưng giờ đây lại đang trở thành gánh nặng tâm lý đè lên niềm vui đón Tết của tôi.

Cầm chìa khóa trên tay, tôi thấy sướng thì ít mà run thì nhiều. Giá trị chiếc xe vượt xa khả năng tài chính của một nhân viên văn phòng sống bằng lương cố định. Đường sá ngày Tết thì đông đúc, hỗn loạn, rủi ro va quẹt là điều không ai dám nói trước.

Một cái gương chiếu hậu bị vặt hay xui xẻo hơn là những hỏng hóc kỹ thuật bất ngờ... mỗi nhát "tai nạn" đều có thể quy đổi bằng vài tháng, thậm chí cả năm thu nhập.

Dù biết xe có bảo hiểm, nhưng cảm giác lái xe của người khác cộng với áp lực đền bù, sợ mất lòng bạn bè khiến tôi mất ăn mất ngủ. Từ chối thì sợ bạn nghĩ mình khách sáo, làm mất hứng người cho mượn. Còn nhận lời thì cứ nơm nớp lo sợ cảnh "bán nhà đền xe".

Trong tình huống "tiến thoái lưỡng nan" này, tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Liệu tôi có nên mạo hiểm sự bình yên của ngày Tết để đổi lấy sự tiện nghi, hay nên từ chối khéo để giữ cho đầu óc thảnh thơi, dù việc đi lại có vất vả hơn đôi chút?

