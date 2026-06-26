Theo đó, có 4 khối chuyên của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm hạ điểm chuẩn so với mức công bố ngày 19/6, gồm chuyên Toán, chuyên Tin (thi bằng Toán), chuyên Tiếng Anh và chuyên Địa lý (tuyển bằng phương án 1).

Cụ thể, điểm chuẩn lớp 10 các hệ chuyên của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026 ở đợt bổ sung như sau:

Nhà trường cho biết, thời gian nhập học bổ sung từ 8h đến 10h30 sáng ngày 27/6; tại Phòng 102 nhà D1, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ nhập học bao gồm: Học bạ THCS (bản chính); Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản có công chứng); Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THCS (bản chính); Giấy ghi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng kí tuyển sinh năm học 2025-2026 do trường THCS cấp (giấy này chỉ áp dụng với học sinh học tại Hà Nội). Thí sinh cần nộp 1,1 triệu đồng bao gồm: lệ phí nhập học, tiền khám sức khỏe, làm thẻ học sinh, thẻ thư viện, bảo hiểm thân thể (cả khóa 3 năm học)...

Thí sinh dự thi lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Thí sinh và phụ huynh lưu ý Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm không nhận hồ sơ photo hoặc hồ sơ chuyển phát nhanh qua đường bưu chính.

Đến 11h ngày 27/6, nếu học sinh trúng tuyển bổ sung không đến làm thủ tục nhập học, nhà trường coi như không có nguyện vọng theo học tại trường.

Toàn thể học sinh đã nhập học bổ sung tập trung tại trường để chuẩn bị cho năm học mới vào 7h30 ngày 24/7; địa điểm: Hội trường 11-10, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nhà trường không gửi giấy triệu tập trúng tuyển để tránh thất lạc. Những học sinh ở tỉnh ngoài và ngoại thành Hà Nội (cách Trường từ 30 km trở lên) được đăng kí ở ký túc xá của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong ngày nhập học bổ sung.

Những học sinh đã nhập học tại Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm thì không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác.

Trong trường hợp phụ huynh cần biết thêm thông tin, có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ tuyển sinh tại Văn phòng nhà trường hoặc gọi đến số điện thoại: 0972.444.092 và 0967.713.999, 0332.272.836 để được hỗ trợ.