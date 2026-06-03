Môn Toán: Phổ điểm chủ yếu 6-7

Thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, cho rằng đề Toán năm nay bám sát đề minh họa của Sở GD-ĐT, được xây dựng theo hướng dùng chung cho ba khu vực sau sáp nhập nên có độ khó vừa phải, đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung.

Đa số câu hỏi mang tính cơ bản, quen thuộc, không gây bất ngờ cho thí sinh. Điểm mới nằm ở câu 7c khi được chia thành hai ý nhỏ, mỗi ý 0,25 điểm thay vì một ý 0,5 điểm như thường lệ. Cách ra đề này giúp tăng khả năng phân loại nhưng mức độ chưa quá mạnh.

Theo thầy Chính, đề thi không có nhiều đột phá so với các năm trước, song vẫn đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực và phục vụ tuyển sinh. Phổ điểm dự kiến tập trung trong khoảng 6-7 điểm.

Cùng quan điểm, thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THPT Thủ Đức, nhận xét đề giữ ổn định cả về cấu trúc lẫn số lượng câu hỏi. Các dạng bài như vẽ parabol, phương trình bậc hai, đọc đồ thị, tính diện tích, thể tích, bài toán chuyển động và hình học đường tròn đều quen thuộc với học sinh.

Tuy nhiên, đề không cho phép học sinh học tủ. Nhiều câu đòi hỏi khả năng đọc hiểu, vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế và kỹ năng lập luận, tính toán tốt. Đây là yếu tố giúp đề thi vẫn đảm bảo khả năng phân hóa.

Theo cô Đinh Thị Hoài, giáo viên Trường THPT Vĩnh Viễn, các câu 1 đến 5 cùng phần hình học cơ bản đủ để học sinh có học lực trung bình đạt khoảng 6 điểm. Trong khi đó, câu 6 và câu 7c là những câu mang tính phân loại học sinh khá, giỏi. Đặc biệt, ý thứ hai của câu 7c được đánh giá là khó, đòi hỏi kỹ năng tính toán nhanh và chính xác.

Môn Ngữ văn: Phổ điểm khoảng 6,5-7

Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM, đánh giá đề thi có tính phân hóa tốt, lựa chọn chủ đề “Những sắc màu cảm xúc” giàu ý nghĩa và gần gũi với đời sống hiện đại.

Thí sinh thi lớp 10 TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Ngữ liệu “Chú robot tưởng mình là người” của Lê Anh Vinh được xem là điểm nhấn khi đặt ra câu hỏi về bản chất con người trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển. Từ câu chuyện về robot, đề thi dẫn dắt học sinh suy ngẫm về cảm xúc, sự đồng cảm và những giá trị làm nên con người trong thời đại công nghệ.

Theo ông Khôi, cấu trúc đề giữ ổn định, bám sát định hướng mà Sở GD-ĐT TPHCM công bố từ cuối năm 2025. Hình thức câu hỏi tương đồng đề minh họa nên không gây áp lực cho học sinh.

Đề được đánh giá vừa sức với mặt bằng chung nhưng vẫn có khả năng phân loại ở nhóm điểm từ 8 trở lên. Học sinh có kỹ năng cơ bản có thể đạt 6-6,5 điểm; những em có khả năng diễn đạt tốt, biết khai thác ngữ liệu và thể hiện tư duy riêng có cơ hội đạt điểm cao hơn. Phổ điểm chung được dự báo dao động 6,5-7 điểm.

Thầy Đỗ Đức Anh, Tổ phó chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhận xét đây là đề thi “mang hơi thở thời đại AI nhưng vẫn giữ được hồn văn”.

Theo thầy, đề bám sát tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giảm yêu cầu ghi nhớ, tăng đánh giá năng lực suy luận, phản biện và liên hệ thực tiễn. Ngữ liệu mới, hiện đại nhưng chứa đựng vấn đề nhân sinh sâu sắc.

Phần nghị luận xã hội về cảm xúc trong thời đại AI tạo điều kiện để học sinh bộc lộ trải nghiệm và chính kiến cá nhân. Với độ khó vừa phải, phổ điểm có thể tập trung trong khoảng 6,5-7,5; điểm 8 trở lên không hiếm nhưng điểm 9+ sẽ dành cho những bài viết có chiều sâu tư duy và dấu ấn cá nhân rõ nét.

Môn Tiếng Anh: Nhiều điểm 8, nhưng điểm 9-10 giảm

Theo đánh giá của Hệ thống Giáo dục Hocmai, đề thi Tiếng Anh năm nay giữ ổn định về cấu trúc nhưng có độ khó cao hơn năm 2025.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Đề giảm các câu hỏi ngữ pháp mang tính ghi nhớ, tăng yêu cầu hiểu bản chất ngôn ngữ và vận dụng trong ngữ cảnh thực tế. Nội dung trải rộng từ nhận biết đến vận dụng cao, hạn chế lợi thế của việc học mẹo hoặc học thuộc.

Đề gồm bốn phần: trắc nghiệm, đọc điền từ, đọc hiểu và viết. Nhiều chủ đề mang tính thời sự như AI, deepfake, robot dọn dẹp, metro, đồng hồ thông minh hay nền tảng nghe nhạc trực tuyến được đưa vào đề thi.

Một điểm nổi bật là các câu hỏi gắn với đời sống thực tế. Chẳng hạn, ngữ cảnh về hệ thống metro TPHCM được sử dụng trong phần từ vựng; các câu hỏi biển báo, thông báo đòi hỏi học sinh phải đọc hiểu và suy luận thay vì chỉ nhận diện từ khóa.

Phần đọc hiểu cũng được đánh giá cao khi yêu cầu học sinh phân tích thông tin và suy luận ý nghĩa thay vì tìm đáp án trực tiếp trong văn bản. Trong khi đó, phần từ loại và viết lại câu tiếp tục là “rào cản” đối với học sinh khá, giỏi bởi yêu cầu độ chính xác cao về ngữ pháp và ngữ nghĩa.

Nhiều giáo viên nhận định số lượng thí sinh đạt điểm 8 sẽ khá lớn, nhưng điểm 9-10 có thể giảm so với năm trước. Phổ điểm dự kiến tập trung ở mức 5,5-6 điểm.

Từ ngày mai 3/6, TPHCM sẽ chấm thi lớp 10. Dự kiến điểm thi công bố sau 1 tuần.