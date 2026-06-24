Ở kỳ thi vào lớp 10 chuyên Hà Nội năm 2026, Đặng Huyền Anh đạt tổng 43,75 điểm (trong đó Toán 9; Văn 9; Tiếng Anh 9,75; Văn chuyên 8), trở thành thủ khoa khối chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Kết quả này cũng giúp Huyền Anh trở thành thủ khoa chuyên Văn của toàn Hà Nội.

Không chỉ vậy, ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, Huyền Anh cũng xuất sắc trở thành thủ khoa với tổng điểm xét tuyển 26,75 (trong đó điểm Toán chung 6,5; Tiếng Anh chung 9; Văn chung 9,25; Văn chuyên 8,75).

Trước đó, Huyền Anh cũng trúng tuyển Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

“Lúc biết kết quả, em thực sự rất vui và bất ngờ. Sau thi, em biết mình làm bài ổn, nhưng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ trở thành thủ khoa. Em tự hào về chính mình và vui sướng vì mang về thành tích cho ngôi trường Cầu Giấy”, Huyền Anh nói.

Huyền Anh là thủ khoa chuyên Văn của toàn Hà Nội trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Ảnh: NVCC

Từ cô bé mê đọc sách đến thủ khoa chuyên Văn của Hà Nội

Chia sẻ với VietNamNet, chị Phạm Thị Thu Huyền, mẹ của Huyền Anh cho biết: “Trước khi con bước vào kỳ thi, tôi chỉ mong con đỗ chuyên để thoả mơ ước, chứ không dám kỳ vọng con có thể chạm đến thứ hạng cao. Vì vậy, khi biết tin con là thủ khoa nhiều trường, tôi gần như không tin vào mắt, vào tai mình. Cảm xúc đi từ ngạc nhiên tột độ đến vỡ òa hạnh phúc”.

Chị Huyền kể, Huyền Anh say mê văn học ngay từ khi biết đọc, biết viết. “Lần đầu tiên tôi nhận thấy con có khả năng ‘đọc’ một tác phẩm là năm con học lớp ba, khi con say mê kể về nhân vật Thần Chết trong cuốn ‘Kẻ trộm sách’. Lúc đó, tôi khá bất ngờ vì đây là tác phẩm khó đọc với một học sinh tiểu học”, chị Huyền chia sẻ.

Kể từ đó, người mẹ - cũng là giáo viên dạy Văn tại một trường THPT ở Hà Nội - khuyến khích con đọc thêm nhiều tác phẩm văn học khác.

Theo lời chị, Huyền Anh là người hướng nội, có phần hơi nhút nhát, thường ngại ngùng khi nói về bản thân. Tuy nhiên, Huyền Anh rất chăm chỉ, kiên trì và đặc biệt tập trung trong học tập.

“Kỷ niệm tôi nhớ mãi là năm con học lớp 4, trước kỳ nghỉ Tết, thầy chủ nhiệm giao rất nhiều phiếu bài tập, dù không bắt buộc. Sau 2 ngày nghỉ đầu tiên, trước khi về quê ăn Tết, tôi đã thấy con nhờ chụp ảnh để nộp bài cho thầy. Khi ấy, chính tôi cũng ngạc nhiên sao con có thể làm được từng đó bài tập trong 2 ngày”, chị Huyền nhắc về khả năng tập trung cao độ của con.

Chị Phạm Thị Thu Huyền cùng con gái Đặng Huyền Anh - thủ khoa thi lớp 10 chuyên Văn của Hà Nội năm 2026. Ảnh: NVCC

Học hiệu quả thay vì học nhiều, không thức quá khuya ôn bài

Nói về cách học, Huyền Anh cho hay bản thân không học nhiều mà chú trọng việc học hiệu quả. “Em nghĩ rằng cần thực sự tập trung khi học thì mới hiệu quả. Học lâu, học nhiều, thậm chí học đến 1-2h sáng có thể phản tác dụng. Em chưa từng ngủ muộn, sau 23h”, cô bạn nói.

Riêng với môn Văn, Huyền Anh cho rằng cần cân bằng giữa sự logic của bài làm và cảm xúc của bản thân. “Cần đảm bảo tính logic trước, rồi bay bổng sau. Tức là vẫn cần đúng trước, rồi mới hay”, nữ sinh chia sẻ.

Để có những bài văn hay, Huyền Anh tích lũy chất liệu qua việc đọc các tác phẩm văn học. Ngoài các sách do thầy cô giới thiệu, em tìm đọc bài văn của các anh chị từng đạt giải cao và tham khảo những bài văn mẫu. Em cũng thường xuyên nắm bắt các thông tin thời sự để thêm dẫn chứng cho phần nghị luận xã hội. “Dẫn chứng thực tế có thể lấy từ những điều bình dị trong đời sống thực tế và trải nghiệm cá nhân, có thể ở ngay trong trường học hoặc môi trường sống xung quanh”, Huyền Anh nói.

Ngoài các tác phẩm văn học kinh điển, Huyền Anh còn đọc tiểu thuyết trên mạng và nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực khác. Nữ sinh cũng thích viết. “Có thể mọi người coi đó là cách giải trí nhưng với em, các câu chuyện có thể mang đến cho mình nhiều cảm xúc, mỹ từ. Việc viết lại cảm nhận cũng giúp em trau dồi khả năng viết, có lối hành văn tốt hơn”, Huyền Anh nói.

Nữ sinh từng thi vượt cấp từ năm lớp 8, giành giải Nhất học sinh giỏi cấp quận và giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn trong năm học 2024-2025.

Nữ sinh cho hay, kết quả ngày hôm nay có được nhờ sự hỗ trợ, động viên rất lớn của các thầy cô. “Nếu chỉ học giỏi môn Văn, em khó có thể đỗ chuyên Văn. Em thực sự biết ơn thầy cô vì đã giúp em có kết quả tốt ở cả môn chuyên lẫn môn điều kiện”, nữ sinh nói.

Đặng Huyền Anh cùng giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Nga (phải) và mẹ. Ảnh: NVCC

Cô Trần Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 cho biết: “Huyền Anh rất tình cảm. Em luôn động viên, tạo động lực cho cả lớp. Khi nào cô buồn, Huyền Anh cũng sẵn sàng chia sẻ”.

Cô Nga nhận xét học trò rất ngoan và luôn nỗ lực trong học tập. “Học tốt, có tố chất ở môn học theo đuổi và luôn thể hiện rõ sự cố gắng, nhưng Huyền Anh rất khiêm tốn, không bao giờ tự cao. Em luôn nói với cô rằng sẽ cố gắng hết sức có thể để mang kết quả tốt về, không chỉ cho bản thân mà cho lớp, trường. Điều đó khiến giáo viên chủ nhiệm như tôi rất cảm động”, cô Nga nói.

Trúng tuyển 3 trường chuyên, Huyền Anh quyết định theo học khối chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. “Là người còn hơi nhút nhát nên em muốn chọn một môi trường năng động, có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn để hoàn thiện bản thân”, nữ sinh chia sẻ.