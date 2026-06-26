Thông tin trên được PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn chia sẻ tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 diễn ra sáng 26/6.

Theo đó, để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của sinh viên và thực hiện chủ trương phát hiện, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường ĐH Công đoàn quyết định tiếp nhận thủ khoa toàn khóa Nguyễn Thu Trang vào làm viên chức của trường.

Ông Hùng cho biết, nhằm thu hút và bồi dưỡng những sinh viên ưu tú tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, Trường ĐH Công đoàn sẽ xem xét đặc cách tuyển dụng viên chức theo quy định đối với sinh viên thủ khoa có nguyện vọng công tác tại trường và đáp ứng đủ điều kiện.

"Tôi hy vọng đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, sự xuất sắc của các em mà còn là sự khởi đầu cho hành trình tiếp tục gắn bó, đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho chính ngôi trường đã đào tạo các em trưởng thành”, ông Hùng nói.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn phát biểu tại buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Nữ sinh Nguyễn Thu Trang, lớp KT17C, khoa Kế toán, trở thành thủ khoa toàn khóa của Trường ĐH Công đoàn với điểm trung bình chung tích lũy đạt 3,93/4. Thu Trang là một trong những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào.

Chia sẻ với VietNamNet, Thu Trang cho hay rất vinh dự và tự hào khi được giữ lại trường công tác. “Đây vừa là niềm vui vừa là động lực để em không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến. Em hy vọng sẽ trở thành một viên chức xuất sắc và sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ trong tương lai”, Trang nói.

Nữ sinh cho hay, tấm bằng nhận được hôm nay không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. “Hành trình phía trước chắc chắn sẽ có nhiều chông gai và thử thách. Nhưng em tin rằng, với những nền tảng kiến thức và giá trị đạo đức mà nhà trường đã trang bị, cùng với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng em sẽ tự tin bước đi, dám ước mơ và dám dấn thân”, nữ sinh nói.

Nữ sinh Nguyễn Thu Trang, lớp KT17C, khoa Kế toán, thủ khoa toàn khóa của Trường ĐH Công đoàn nhận bằng tốt nghiệp từ lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Thanh Hùng

Tại lễ tốt nghiệp, PGS.TS Lê Mạnh Hùng cũng chúc mừng 1.856 tân cử nhân, 6 tân thạc sĩ, 6 tân tiến sĩ được nhận bằng tốt nghiệp đợt này.

Ông Hùng nhắn nhủ, tấm bằng mà các em nhận được hôm nay là niềm tự hào nhưng không phải là điểm dừng.

“Tấm bằng xác nhận các em đã hoàn thành một chương trình đào tạo; còn cuộc đời sẽ tiếp tục kiểm chứng bản lĩnh, nhân cách và giá trị của mỗi người. Từ hôm nay, các em đi vào một giảng đường rộng lớn hơn - đó là thực tiễn cuộc sống, nơi không có giáo án cố định, không có đáp án duy nhất, nhưng luôn cần những con người biết học hỏi, biết thích ứng và biết sống có trách nhiệm", vị hiệu trưởng chia sẻ.

Ông Hùng cho rằng, trong thời đại khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, mỗi người cần không ngừng học hỏi, đổi mới và giữ vững đạo đức, bởi "không tri thức nào có thể đủ cho cả cuộc đời nếu con người ngừng học".

Ban lãnh đạo Trường ĐH Công đoàn cùng các giảng viên trao bằng tốt nghiệp cho các thủ khoa của các ngành học ở đợt tốt nghiệp năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Vị hiệu trưởng mong các tân cử nhân bước vào cuộc sống bằng sự tự tin của tuổi trẻ, bằng khát vọng lập thân, lập nghiệp nhưng luôn giữ trong mình sự khiêm nhường để học hỏi, sự tử tế để đối nhân xử thế và sự can đảm để vượt qua thử thách.

“Điều quan trọng không chỉ là các em sẽ làm nghề gì hay giữ cương vị nào, mà là các em sẽ tạo ra giá trị gì cho gia đình, cộng đồng và đất nước”, ông Hùng nhắn gửi tới các tân cử nhân.