XEM VIDEO: Khám phá ngôi làng ở Đà Nẵng vừa lọt top 20 ngôi làng đẹp nhất thế giới

Vừa qua, tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025, xếp thứ 20 trong danh sách. Đây là ngôi làng duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.

Cẩm Thanh nằm ở vị trí đặc biệt – nơi hợp lưu của 3 con sông Thu Bồn, Trường Giang và Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông. Đây cũng là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, sở hữu hệ sinh thái nước lợ phong phú, đóng vai trò như “lá phổi xanh” của toàn khu vực.

Ngôi làng nổi bật với rừng dừa Bảy Mẫu – quần thể sinh thái ngập mặn vùng cửa sông ven biển, được bao bọc bởi các cồn bãi tự nhiên. Cùng với đó là hình ảnh quen thuộc: dòng sông, cánh đồng, lũy tre, bụi dừa, những ngôi đình cổ, con đường làng uốn lượn... tất cả hòa quyện như một bức tranh thủy mặc.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Đông cho biết, trên mảnh đất Cẩm Thanh, mỗi con kênh, mỗi bụi dừa, mỗi cánh đồng đều gắn liền với đời sống và ký ức của bao thế hệ người dân nơi đây, trong cả thời chiến lẫn thời bình.

"Người dân Cẩm Thanh luôn có ý thức gìn giữ cảnh quan và bảo vệ môi trường như một lẽ tự nhiên, không hề gượng ép. Có thể nói chính họ đã kiến tạo nên một làng quê đẹp như hôm nay”, ông chia sẻ.

Theo ông Dũng, việc Cẩm Thanh được Forbes vinh danh không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của du lịch Đà Nẵng trên bản đồ quốc tế.

Đây là cơ hội để Cẩm Thanh tiếp tục phát huy tiềm năng, gìn giữ bản sắc và xây dựng thương hiệu “điểm đến xanh – di sản – bền vững”, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Một số hình ảnh về ngôi làng đẹp như xứ sở cổ tích ở Đà Nẵng:

Toàn cảnh làng Cẩm Thanh - “xứ sở cổ tích” vừa lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới

Cách phố cổ Hội An khoảng 4km về phía đông, Cẩm Thanh hiện ra yên bình với rặng dừa nước bạt ngàn và những con sông nhỏ len lỏi quanh làng

Bốn bề làng Cẩm Thanh được bao bọc bởi sông rạch uốn lượn và hơn 100ha rừng dừa nước bạt ngàn xanh mướt quanh năm - nét đặc trưng của vùng du lịch sông nước

Giữa rừng dừa xanh ngát, hàng trăm hộ dân Cẩm Thanh vẫn gắn bó với nghề sông nước - đánh bắt cá tôm, làm thủ công và phục vụ du lịch sinh thái

Năm 2024, trải nghiệm đi thuyền thúng giữa rừng dừa Cẩm Thanh cũng từng được Tripadvisor xếp vào top 25 hoạt động trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới

Từ cuộc sống mưu sinh vất vả với nghề đánh bắt nhỏ lẻ, người dân Cẩm Thanh nay đã đổi đời nhờ phát triển du lịch cộng đồng gắn với rừng dừa nước

Nhiều biệt thự khang trang mọc lên giữa làng thanh bình

Rừng dừa nước Cẩm Thanh luôn tấp nập du khách đến tham quan, trải nghiệm chèo thuyền thúng len lỏi giữa những dòng kênh xanh mát

Khí hậu nhiệt đới ấm áp cùng thảm thực vật và nguồn hải sản phong phú tạo nên lợi thế riêng cho Cẩm Thanh - điểm đến lý tưởng để trải nghiệm du lịch sinh thái nguyên bản của Hội An

Khung cảnh sông nước thơ mộng ở làng Cẩm Thanh

Những con đường làng cũng rợp bóng cây dừa nước

Sự bình yên “níu chân” du khách khi đến với vùng đất này

Nơi đây là tọa độ check-in lý tưởng, thu hút những trái tim yêu thiên nhiên và tìm kiếm sự an nhiên giữa đời sống thường nhật

Hiện có hơn 1.300 người dân Cẩm Thanh tham gia dịch vụ chở khách tham quan bằng thuyền thúng - mô hình du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc địa phương

Những chiếc thúng chai nhẹ trôi giữa rừng dừa xanh và màn lắc thúng trên nền nhạc sôi động đã trở thành “thương hiệu” đặc trưng, hấp dẫn du khách khi đến với Cẩm Thanh

Tính đến ngày 30/9/2025, rừng dừa Cẩm Thanh đón hơn 905.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm gần 80%, mang về doanh thu hơn 27 tỷ đồng - tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước