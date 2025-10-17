Giữa miền sông nước yên bình, Cẩm Thanh hiện lên như “xứ sở cổ tích” của Đà Nẵng với những rặng dừa nước xanh ngát, dòng kênh uốn lượn và cuộc sống bình dị của người dân miền quê.
XEM VIDEO: Khám phá ngôi làng ở Đà Nẵng vừa lọt top 20 ngôi làng đẹp nhất thế giới
Vừa qua, tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025, xếp thứ 20 trong danh sách. Đây là ngôi làng duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này.
Cẩm Thanh nằm ở vị trí đặc biệt – nơi hợp lưu của 3 con sông Thu Bồn, Trường Giang và Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông. Đây cũng là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, sở hữu hệ sinh thái nước lợ phong phú, đóng vai trò như “lá phổi xanh” của toàn khu vực.
Ngôi làng nổi bật với rừng dừa Bảy Mẫu – quần thể sinh thái ngập mặn vùng cửa sông ven biển, được bao bọc bởi các cồn bãi tự nhiên. Cùng với đó là hình ảnh quen thuộc: dòng sông, cánh đồng, lũy tre, bụi dừa, những ngôi đình cổ, con đường làng uốn lượn... tất cả hòa quyện như một bức tranh thủy mặc.
Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Đông cho biết, trên mảnh đất Cẩm Thanh, mỗi con kênh, mỗi bụi dừa, mỗi cánh đồng đều gắn liền với đời sống và ký ức của bao thế hệ người dân nơi đây, trong cả thời chiến lẫn thời bình.
"Người dân Cẩm Thanh luôn có ý thức gìn giữ cảnh quan và bảo vệ môi trường như một lẽ tự nhiên, không hề gượng ép. Có thể nói chính họ đã kiến tạo nên một làng quê đẹp như hôm nay”, ông chia sẻ.
Theo ông Dũng, việc Cẩm Thanh được Forbes vinh danh không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương, mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của du lịch Đà Nẵng trên bản đồ quốc tế.
Đây là cơ hội để Cẩm Thanh tiếp tục phát huy tiềm năng, gìn giữ bản sắc và xây dựng thương hiệu “điểm đến xanh – di sản – bền vững”, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.
Một số hình ảnh về ngôi làng đẹp như xứ sở cổ tích ở Đà Nẵng: