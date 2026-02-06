Mỗi dịp cận Tết ông Công - ông Táo, làng Thủy Trầm - làng cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc, thuộc xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ lại rộn ràng kéo lưới, hút ao thu hoạch cá, cung cấp nguồn cá phóng sinh cho người dân khắp cả nước.

Làng Thủy Trầm từ lâu đã được biết đến là một trong những "thủ phủ" nuôi cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc, có lịch sử hình thành và phát triển hơn 60 năm (từ những năm 1960). Trải qua thời gian, từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu, nghề nuôi cá chép đỏ ngày càng phát triển, trở thành nghề truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của người dân.

Tổng diện tích nuôi cá chép đỏ của làng nghề Thủy Trầm khoảng 100ha, với sản lượng khoảng 35 tấn/năm. Làng có khoảng 300 hộ tham gia nuôi cá chép đỏ, với hơn 1.000 lao động trực tiếp. Ghi nhận vào ngày 5/2, còn 5 ngày nữa mới đến Tết ông Công, ông Táo, nhưng bà con làng Thủy Trầm đã bắt đầu hút ao, chuyển cá vào bể, chuẩn bị xuất bán cho các địa phương.

Người dân cho biết, hiện một kg cá chép đỏ có giá 100.000-120.000 đồng, giảm 20.000 đồng so với năm ngoái. "Năm nay, gia đình tôi nuôi 2 ao cá, dự kiến bán hơn 4 tạ cá chép đỏ dịp Tết ông Công - ông Táo nhưng do năm nay lũ lụt nên thất thoát khá nhiều, ngoài ra giá cá giảm, thu nhập không còn được như những năm trước. Số cá này sẽ được bán cho các mối khách quen ở miền Bắc", ông Hà Công Vụ nói.

“Nuôi cá chép đỏ không chỉ tính bằng lời lãi mà còn là cả một quá trình giữ nghề. Tôi sẽ tiếp nối nghề của bố mẹ, bởi đây vừa là truyền thống của làng vừa mang lại nguồn thu nhập ổn định mỗi dịp Tết”, anh Hà Công Hải (con trai ông Vụ) chia sẻ.

Để không ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân đã trang bị đầy đủ ủng để lội bùn thu hoạch cá.

Sau khi vớt từ ao lên, cá chép đỏ được đưa vào bể xi măng, sục oxy và thay nước liên tục, giúp cá tăng độ dẻo dai, thích nghi với môi trường mới và sẵn sàng vận chuyển đi xa hàng trăm km phục vụ người dân tại các tỉnh thành trong cả nước.

Cá giống thường được thả nuôi từ khoảng tháng 6 Âm lịch, trải qua nhiều tháng chăm sóc mới đạt kích cỡ tương đương ba ngón tay để xuất bán. Khi đến tay người tiêu dùng, cá có thân hình cân đối, sắc đỏ tươi hoặc ánh vàng, vây cứng, vảy óng và râu hai bên. Vì vậy cá chép đỏ Thủy Trầm luôn được thị trường đánh giá cao.

Tại nhà ông Nguyễn Gia Soạn, khu Đồng Minh, xã Tiên Lương (Phú Thọ), những mẻ cá chép đỏ đầu tiên của vụ Tết năm 2026 đang được thu gom, phân loại để chuẩn bị xuất bán. Ông cho biết, cá khi xuất bán có kích cỡ vừa phải, màu đỏ tươi hoặc vàng, vây nhọn, vảy ánh đẹp, có râu hai bên nên được thị trường ưa chuộng. Năm nay, phần lớn cá có trọng lượng tương đối nhỏ, trung bình khoảng 55 con/kg.

Cá sau khi thu hoạch được vận chuyển đi khắp các tỉnh thành để phục vụ nhu cầu của người dân.

Cá chép đỏ Thủy Trầm có dáng thon, sắc đỏ hoặc đỏ ánh vàng nổi bật, kèm đôi râu đặc trưng, nhìn chung vẻ ngoài bắt mắt, chất lượng và giá cả hợp lý.