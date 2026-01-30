Là tác giả của nhiều tác phẩm điêu khắc ánh sáng nổi tiếng, trước thềm năm mới Bính Ngọ, nghệ nhân Bùi Văn Tự đã sáng tạo bộ sưu tập Thiên mã – Viên mãn đại Thành, được lấy cảm hứng từ những hình tượng ngựa trong văn hóa dân gian và lịch sử dân tộc.

Thiên Mã - Viên mãn đại thành được nghệ nhân Bùi Văn Tự nghiên cứu, ấp ủ trong suốt nhiều năm với ý tưởng hình thành từ những truyền thuyết về ngựa sắt của Thánh Gióng, ngựa chín hồng mao của Sơn Tinh, thần Long Đỗ hiển linh hóa thân thành ngựa trắng (Bạch Mã) giúp vua Lý Thái Tổ xây thành Thăng Long…

Từ những vật liệu thân thuộc, thậm chí sắt vụn, gốm bỏ đi, nghệ nhân Bùi Văn tự đã sáng tạo ra các tác phẩm điêu khắc ánh sáng để khắc họa những hình tượng ngựa khác nhau- tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, luôn tiến bước và vượt qua mọi giới hạn.