Năm nay, hai dòng linh vật được ưa chuộng là ngựa truyền thống mô phỏng sát ngựa thật và ngựa Chibi tạo hình dễ thương. Đặc biệt, xưởng đang gia công hai linh vật “khổng lồ” cao hơn 5m gồm ngựa truyền thống và Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, giá từ 120-180 triệu đồng. Trong khi đó, ngựa Chibi có giá 15–20 triệu đồng/mẫu, cũng được nhiều đơn vị tại TPHCM lựa chọn trưng bày dịp Tết.