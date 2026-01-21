XEM CLIP:

Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Ngọ 2026 là bản giao hưởng mùa xuân được ngân vang, trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ, phân thành ba chương: Xuân hội nhập – Cội nguồn gấm hoa – Tương lai vững bước.

Đường hoa năm nay mang một tầm vóc hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, đánh dấu sự hợp nhất giữa TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành “siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á”.

Đúng 12 năm kể từ tết Giáp Ngọ 2014, linh vật Ngựa quay trở lại trên đại lộ Nguyễn Huệ

Đường hoa Tết 2026 phản ánh bước chuyển mình này với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ.

Cổng chào rực sáng thể hiện sự gắn kết 3 địa phương, tạo nên vùng phát triển năng động, tích hợp và đầy nội lực với thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm bứt phá trong giai đoạn mới.

Tiếp nối các năm trước, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được điểm tô hương sắc Tết phương Nam với vườn mai vàng rực rỡ đến từ các nghệ nhân tài hoa của Làng mai Bình Lợi (xã Bình Lợi, TPHCM).

Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh. Linh vật được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m, với “chín hồng mao” mang ý nghĩa viên mãn – cát tường – trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng – lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu.

Toàn cảnh tạo nên một “biển màu sắc” thay đổi liên tục theo góc nhìn của du khách.

Lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, đường hoa sẽ cho người dân, du khách hai trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian trên tuyến phố Nguyễn Huệ.

Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong” - linh vật lớn nhất với chiều cao gần 7m, được chế tác từ tre đan thân thiện môi trường, tạo không gian sinh thái đa tầng cho du khách trải nghiệm.

Bên cạnh đó là cụm đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ với tạo hình vui nhộn, kết hợp hiệu ứng sơn mài và hoa văn 3D hologram, tạo nên sự óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.

Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện tại Đường hoa mang đến sự đột phá khi hình ảnh được chiếu trực tiếp lên linh vật không bằng phẳng.

Linh vật tại cổng chào kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển công nghệ và siêu đô thị. Sự kết hợp Mapping với cử động cơ học cùng hệ thống đèn LED tạo nên trải nghiệm sống động và bản giao hưởng thị giác ấn tượng.

Một đại cảnh khác trong khu vực đường hoa được bố trí đa dạng các loài hoa, sắc màu và linh vật ngựa ở nhiều góc nhìn khác nhau, tạo chiều sâu không gian và mang đến trải nghiệm thị giác phong phú cho du khách.

Theo Ban tổ chức, Đường hoa Tết 2026 sẽ mở cửa phục vụ từ 19h ngày 15 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).