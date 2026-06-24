Ngày 24/6, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (24/6/1966 - 24/6/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trưng bày chuyên đề Tác phẩm mới trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2016 - 2026).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

Tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, bảo tàng không ngừng phát triển, từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu của cả nước. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, bảo tàng đã xây dựng được hệ thống sưu tập phong phú, với hàng chục nghìn hiện vật quý giá, phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

Tác phẩm "Lễ cầu mưa" của họa sĩ Nguyễn Công Văn.

Trong lễ kỷ niệm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trưng bày chuyên đề Tác phẩm mới trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (2016 - 2026), chọn lọc 60 tác phẩm mới sưu tầm. Đây là kết quả của công tác nghiên cứu sưu tầm 10 năm gần đây, từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các tác phẩm được hiến tặng, chuyển giao từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, được lựa chọn theo tiêu chí và tuân thủ các quy định của nhà nước về sưu tầm hiện vật cho bảo tàng công lập.

Tranh sơn dầu "Thế nam - Thế nữ" của họa sĩ Võ Thành Thân.

60 tác phẩm trong triển lãm lần này thể hiện sự đa dạng về chất liệu sáng tác, về đề tài và phương thức biểu hiện, phản ánh sắc màu đa dạng và sự vận động liên tục của đời sống nghệ thuật nước nhà những năm gần đây.

Cùng ngày, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng giới thiệu tới công chúng triển lãm đa giác quan Giao thời. Triển lãm là một cuộc viễn du của thị giác về không gian thiên nhiên, văn hóa, di sản sống động qua công nghệ hiện đại 3D mapping.

Điều đặc biệt của triển lãm nằm ở sự gặp gỡ giữa di sản văn hóa và công nghệ sáng tạo. Thông qua nghệ thuật trình chiếu 3D mapping, hệ thống cảm biến tương tác và ngôn ngữ kể chuyện hiện đại, những giá trị văn hóa tưởng như quen thuộc đã được tái hiện bằng hình thức mới mẻ, sinh động và gần gũi hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là giới trẻ.

Triển lãm gồm ba không gian trải nghiệm với 3 chặng liên hoàn như một hành trình xuyên thời gian.

Giới trẻ thích thú trải nghiệm đa giác quan tại triển lãm "Giao thời".

Chặng đầu tiên của dòng chảy thời gian: Khởi lưu tái hiện thế giới của vạn vật thuở sơ khai. Khách tham quan sẽ chìm đắm giữa đại dương nguyên sinh sâu thẳm, những khu rừng đại ngàn và thảm thực vật huyền ảo. Mỗi khách tham quan chạm vào từng sinh vật sẽ tạo ra sự thức tỉnh sự sống bằng hệ thống cảm biến tương tác chạm, khơi mở những rung cảm nguyên bản nhất của con người trước thiên nhiên kỳ vĩ.

Đến với chặng 2: Cội thiêng được kể bằng thị giác kết hợp thính giác, tiếng trống đồng - âm vang thiêng liêng kết nối đất trời. Qua những nét chạm khắc cổ xưa, giữa những tiếng vọng lịch sử, du khách sẽ cảm nhận được sức mạnh nghìn năm đang cuộn chảy.

Lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Đông Hồ, chặng 3 mang tới những ước mơ và hơi thở mộc mạc của người Việt Nam từ hàng trăm năm trước. Bằng nghệ thuật sáng tạo đồ họa trên nền công nghệ 3D mapping hiện đại, toàn bộ căn phòng biến thành một không gian dân gian sống động, rực rỡ sắc màu.