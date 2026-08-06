Chuyển mình

Sáng sớm, trên chiếc xe máy cũ, ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1963, xã Bình Chánh, TPHCM) đến vườn hoa lan rực rỡ sắc màu của mình. Đi thong thả giữa những giàn hoa, ông tỉ mỉ quan sát, kiểm tra “sức khỏe” từng giò lan đang chuẩn bị xuất bán.

Tại xã Bình Chánh, một thời ông Thọ được mệnh danh là “tỷ phú hoa lan”, “vua lan” bởi sở hữu diện tích vườn lan lớn, đem lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Nhờ việc trồng, chăm hoa lan thành công, năm 2024, ông được vinh danh là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2022-2024.

Một góc vườn phong lan diện tích gần 1ha của ông Thọ. Ảnh: Hà Nguyễn

Thế nhưng ít ai biết cơ duyên trồng hoa phong lan của ông Thọ xuất phát từ lần mua loại hoa này về trồng làm cảnh cách đây hơn 20 năm. Năm 2003, ông Thọ mua 2 giò lan hồ điệp về treo ngoài sân.

Hằng ngày, ông nằm trên võng, đưa mắt ngắm nhìn 2 giò lan đang cho hoa rực rỡ. Thấy hoa đẹp, ông mua thêm 3 giò nữa về chăm sóc.

Ông Thọ yêu thích hoa phong lan từ năm 2003. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông chia sẻ: “Từ 5 giò lan hồ điệp đó, tôi thích rồi đam mê hoa phong lan lúc nào không hay. Tôi tìm tòi, học kinh nghiệm trồng, chăm loại hoa này.

Mỗi khi địa phương có khóa học phổ biến kiến thức trồng hoa, tôi đều tham gia. Mỗi tháng, tôi tìm mua, đọc các tạp chí về hoa cảnh để tích lũy kinh nghiệm.

Có thể nói, tôi xem những chậu phong lan như đứa con tinh thần của mình. Tôi thấu hiểu, chăm sóc chúng như đối xử với người thân, con cháu của mình”.

Ông Thọ nói mình thấu hiểu, chăm sóc các giò phong lan như đối với người thân, con cháu. Ảnh: Hà Nguyễn

Sau một thời gian trồng, chăm sóc, ông Thọ nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc biệt là nguồn nước địa phương phù hợp với loại lan Dendrobium. Thấy dòng hoa này có giá trị kinh tế, ông mạnh dạn đầu tư, nhập thử 1.000 cây con cấy mô về trồng.

Sau những khó khăn ban đầu, cây phát triển tốt, cho hoa đều, đẹp, được thị trường ưa chuộng. Có vốn ông tiếp tục đầu tư thêm 3.000 cây lan Dendrobium rồi nâng lên 10.000 cây...

Biến đất hoang thành vườn lan tiền tỷ

Sau khi đã tự tin nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc lan Dendrobium, ông Thọ tìm cách mở rộng diện tích. Ông thuê lại những khu đất hoang, chưa canh tác gần nhà để trồng lan.

Trên các diện tích đất này, ông đầu tư xây dựng nhà vườn chuyên nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ như: hệ thống tưới phun sương, tưới tự động để chủ động đảm bảo độ ẩm, dinh dưỡng chính xác cho từng loại lan…

Hiện nay, vườn lan của ông Thọ được áp dụng khoa học công nghệ như: hệ thống tưới phun sương, tưới tự động. Ảnh: Hà Nguyễn

“Trước đây việc trồng, chăm sóc hoa cực lắm. Nay áp dụng khoa học, công nghệ nên công việc đơn giản hơn nhiều.

Bây giờ, mỗi ngày tôi chỉ đến vườn để kiểm tra kỹ thuật, xem cây đã được chăm sóc đầy đủ, đúng cách hay chưa. Tôi cũng là người phát hiện cây nào đang có dấu hiệu bệnh, thiếu dinh dưỡng, cần được 'chạy chữa'… để xử lý kịp thời…”, ông nói.

Hiện nay, ông Thọ sở hữu vườn lan có diện tích hơn 8.500m2 với khoảng 200.000 giò lan Dendrobium nhiều chủng loại như: Dendro màu, Dendro nắng, Dendro chớp…

Vườn có khoảng 200.000 giò lan Dendrobium nhiều chủng loại. Ảnh: Hà Nguyễn

Do nhiều nguyên nhân, doanh thu từ vườn lan của ông Thọ có phần sụt giảm so với trước đây nhưng hiện vẫn đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: Hà Nguyễn

Hoa tại vườn được thương lái đến thu mua với giá từ vài chục nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/giò.

Ông chia sẻ: “Trước đây, cây giống, phân, thuốc, công chăm sóc cây còn rẻ trong khi giá bán cây khá cao. Hiện nay, giá nhập cây giống, phân, thuốc, công chăm tăng cao trong khi giá sản phẩm bán ra cạnh tranh hơn trước nên doanh thu sụt giảm nhiều.

Những năm trước, có thời điểm chỉ trong 1 ngày, tôi thu về từ 100-150 triệu đồng từ việc bán hoa tại vườn. Nhờ vậy, doanh thu hàng năm có thể đạt 2-3 tỷ đồng/năm.

Hiện, doanh thu chỉ còn một nửa so với các năm trước, đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Dù vậy, vườn lan vẫn giúp gia đình tôi có thu nhập, tạo được việc làm cho một số lao động tại địa phương”.