10 ĐỘI HÌNH 'XẾP LỚP' DIỄU BINH 2/9 CHẤT LƯỢNG TRONG BUỔI TỔNG DUYỆT
Khối nữ chiến sĩ Quân y - biểu tượng của “người chiến sĩ áo trắng” trong Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa là chiến sĩ vừa là thầy thuốc. Ảnh: Phạm Hải
Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử là lực lượng chuyên trách chế áp, gây nhiễu, trinh sát điện tử, làm tê liệt hệ thống chỉ huy, thông tin, radar và vũ khí công nghệ cao của đối phương. Ảnh: Phạm Hải
Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là biểu trưng cho sức mạnh trí tuệ trong thời đại công nghệ số, thể hiện quyết tâm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng - một “mặt trận” mới song hành với đất, biển, trời. Ảnh: Phạm Hải
Khối bộ đội Đặc công - lực lượng tinh nhuệ, đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt Nam, chuyên thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, bất ngờ, có tính quyết định trong chiến đấu như: thọc sâu, tập kích, đánh hiểm, phá hủy mục tiêu trọng yếu của đối phương. Ảnh: Phạm Hải
Khối nữ Gìn giữ hòa bình. Đây là lực lượng nữ quân nhân Việt Nam trực tiếp tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở châu Phi (Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi…). Ảnh: Phạm Hải
Khối Tác chiến không gian mạng, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin quốc gia; phát hiện, ngăn chặn, phản công các hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, chiến tranh thông tin. Ảnh: Phạm Hải
Khối bộ đội Phòng hóa (tên gọi khác của Binh chủng Hóa học), một binh chủng chuyên môn kỹ thuật có nhiệm vụ bảo đảm hóa học trong tác chiến, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, ngụy trang bảo vệ mục tiêu và nghi binh bằng màn khói, ngoài ra còn có khả năng chiến đấu trực tiếp bằng vũ khí bộ binh và súng phun lửa. Ảnh: Hoàng Hà
Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù - lực lượng tinh nhuệ, cơ động cao, có khả năng đột kích từ trên không bằng đường không vận, trực thăng, dù chiến đấu. Ngoài ra, họ còn có thể thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như thọc sâu, đánh chiếm mục tiêu chiến lược, tiêu diệt các trung tâm chỉ huy, sân bay, cầu cảng, căn cứ. Ảnh: Phạm Hải
Khối Tăng thiết giáp là lực lượng cơ giới đột kích của Quân đội nhân dân Việt Nam, chuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ tiến công, thọc sâu, chọc thủng phòng ngự đối phương, chi viện hỏa lực và cơ động trên chiến trường. Ảnh: Hoàng Hà
Khối nữ Cảnh sát Đặc nhiệm là lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, nguy hiểm như: chống khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp tội phạm có vũ trang, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, hộ tống nguyên thủ, chống tội phạm xuyên quốc gia. Ảnh: Phạm Hải