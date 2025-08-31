10 ĐỘI HÌNH 'XẾP LỚP' DIỄU BINH 2/9 CHẤT LƯỢNG TRONG BUỔI TỔNG DUYỆT

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù - lực lượng tinh nhuệ, cơ động cao, có khả năng đột kích từ trên không bằng đường không vận, trực thăng, dù chiến đấu. Ngoài ra, họ còn có thể thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như thọc sâu, đánh chiếm mục tiêu chiến lược, tiêu diệt các trung tâm chỉ huy, sân bay, cầu cảng, căn cứ. Ảnh: Phạm Hải