Tối 29/8, hàng chục nghìn người dân trải nilon, che ô tránh mưa ngồi và nằm ngủ trên vỉa hè chờ đến sáng để xem diễu binh Quốc khánh.

Một phụ nữ ngồi trông cho đám trẻ nhỏ ngủ trên một khoảng vỉa hè chỉ rộng chưa đầy 1 mét.

Một gia đình từ Sơn La về Hà Nội, kịp có mặt tại vỉa hè phố Điện Biên Phủ lúc 13h và ngồi lì tại đây xí chỗ. Do chỉ có một chiếc ô, 4 người phải chui vào dùng chung và thay nhau nằm chợp mắt qua đêm.

Một gia đình khác từ Thái Nguyên về Hà Nội đến thẳng ngã 7 Cửa Nam để xí chỗ lúc 12h trưa. Người phụ nữ cho biết, cả nhà chưa được xem tận mắt diễu binh bao giờ nên chuyến đi này dù mưa gió vất vả đến mấy cũng phải bám trụ vị trí này.

Trên vỉa hè trước cửa số nhà 19 Thợ Nhuộm, một số nhóm chị em may mắn được hưởng chỗ khô ráo nhờ mái hiên di động của các cửa hàng kinh doanh.

Họ trò chuyện thâu đêm, mỗi người thay nhau ngủ ít phút.

Nhóm phụ nữ từ Phú Thọ đi xe buýt về Hà Nội. Họ đã ăn uống ngủ nghỉ tại vỉa hè phố Nguyễn Thái Học đã gần 10 tiếng.

Đại gia đình ba thế hệ của ông Đỗ Hải sinh sống ở Hà Nội đến ngã 7 Cửa Nam từ 6h sáng ngày 29/8 để chờ xem tổng duyệt. Ông cho biết, ở buổi tập tổng hợp luyện cả nhà cũng đã đến khu vực phố Tràng Thi xem nhưng vẫn thấy chưa đủ thỏa ước nguyện.

Nhiều trẻ em đi theo người lớn đã tỏ ra mệt mỏi khi phải ngồi lâu dưới mưa.

Một cô gái loay hoay tìm chỗ đặt ghế nhưng đã gặp nhiều khó khăn.

Phía góc phố Hàng Bông, nơi gần vị trí đoàn diễu binh đi qua, không có khoảng trống để nằm thì nhiều người đành ngủ ngồi, cũng có người thức ánh mắt nhìn xa xăm về phía tuyến phố đang được phong tỏa.