Tối 29/8, hàng nghìn người dân tập trung về các tuyến phố trung tâm Hà Nội chờ xem tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
XEM VIDEO:
Hà Nội có những khoảng mưa bất chợt nhưng vẫn không ngăn được khi càng về tối muộn càng đông người dân đổ về các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình, nơi có đoàn diễu binh đi qua.
Tại nhiều khu vực người dân biến vỉa hè thành sân khấu, loa đài mở nhạc và cùng nhau khuấy động không khí, hát vang những ca khúc quen thuộc như: Quốc ca, Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng...
Gia đình chị Trương Thu Hồng (phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên) có mặt từ 10h sáng tại phố Hàng Khay để xem diễu binh các khối chiến sĩ Công an, Quân đội và đặc biệt là Quân đội nước ngoài. Mặc dù gia đình có nhiều trẻ em nhưng ai cũng vui vẻ sau một ngày dài.
Trong khi đó, chị Trương Thị Tú (35 tuổi, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, chị cùng nhóm bạn đã có mặt tại đường Điện Biên Phủ từ 21h để chờ xem buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng mai (30/8).
“Tôi luôn ao ước được tận mắt nhìn thấy các khí tài quân sự của Quân đội Việt Nam. Những ngày qua, càng xem tôi càng thấy thích nên hôm nay đã chủ động chọn vị trí này để theo dõi”, chị Tú chia sẻ.
Anh Trần Đình Kiên (Hải Phòng) chia sẻ: "Tôi lên đến Hà Nội từ 12h30 và bắt đầu di chuyển vào phố Nguyễn Thái Học lúc 13h30. Đây là con đường có nhiều khối diễu binh đi qua, vì thế tôi chọn ngồi đây để có thể ngắm trọn vẹn các khối diễu binh, diễu hành một cách trọn vẹn nhất".
Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm nay đến sáng mai Hà Nội có mưa rào ngắt quãng, mỗi đợt mưa chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Trưa đến chiều mai, Thủ đô khả năng có mưa to và kéo dài đến hết ngày 31/8.
Ngày 1/9, buổi sáng vẫn có mưa, nhưng trưa và chiều sẽ tạnh ráo, buổi tối xuất hiện mưa trở lại. Ngày 2/9 dự kiến có mưa vào đêm và sáng sớm, lễ kỷ niệm diễn ra với khả năng mưa thấp, thời tiết tốt.
Sau hai lần tổng hợp luyện và sơ duyệt cấp Nhà nước, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội vào ngày mai, quy mô tương đương lễ chính thức.
Bà Nguyễn Thị Thêm (59 tuổi, phường Bạch Mai) hào hứng chụp ảnh trong lúc tìm một chỗ ngồi qua đêm để đợi xem diễu binh.
"Tôi thấy ga Hà Nội là vị trí rất đẹp, thuận tiện để ngồi xem diễu binh vì được căng bạt rộng rãi, có bố trí chỗ ngồi và phát cả nước uống. Đêm nay tôi cùng các bạn mình sẽ thức hết đêm vì phải rất lâu nữa chúng tôi mới có dịp được sống giữa không khí hào hùng, rộn ràng của đất nước như vậy", bà Thêm chia sẻ.
Chương trình dự kiến gồm: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, Quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội; các khối xe đặc chủng của Công an.
Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Pháo lễ; Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối Quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự; xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối vũ trang; lực lượng xếp hình, xếp chữ).