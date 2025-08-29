XEM VIDEO:

Hà Nội có những khoảng mưa bất chợt nhưng vẫn không ngăn được khi càng về tối muộn càng đông người dân đổ về các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình, nơi có đoàn diễu binh đi qua.

Tại nhiều khu vực người dân biến vỉa hè thành sân khấu, loa đài mở nhạc và cùng nhau khuấy động không khí, hát vang những ca khúc quen thuộc như: Quốc ca, Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng...

Cơn mưa bất chợt không làm ảnh hưởng đến việc người dân ùn ùn ra các tuyến phố. Ảnh: Hoàng Hà

Người dân chờ từ tối 29/8 tại ngã bảy phố Cửa Nam Ảnh: Hoàng Hà

Lúc 21h20, tại đường Điện Biên Phủ người dân đổ về ngày càng đông. Ảnh: Trọng Tùng

Gia đình chị Trương Thu Hồng (phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên) có mặt từ 10h sáng tại phố Hàng Khay để xem diễu binh các khối chiến sĩ Công an, Quân đội và đặc biệt là Quân đội nước ngoài. Mặc dù gia đình có nhiều trẻ em nhưng ai cũng vui vẻ sau một ngày dài.

Trong khi đó, chị Trương Thị Tú (35 tuổi, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, chị cùng nhóm bạn đã có mặt tại đường Điện Biên Phủ từ 21h để chờ xem buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng mai (30/8).

“Tôi luôn ao ước được tận mắt nhìn thấy các khí tài quân sự của Quân đội Việt Nam. Những ngày qua, càng xem tôi càng thấy thích nên hôm nay đã chủ động chọn vị trí này để theo dõi”, chị Tú chia sẻ.

Gia đình chị Trương Thu Hồng. Ảnh: Bảo Minh

Ảnh: Bảo Minh

Chị Trương Thị Tú và các bạn của mình. Ảnh: Trọng Tùng

Người dân "mở tiệc" trên vỉa hè. Ảnh: Trần Minh Quân

Anh Trần Đình Kiên (Hải Phòng) chia sẻ: "Tôi lên đến Hà Nội từ 12h30 và bắt đầu di chuyển vào phố Nguyễn Thái Học lúc 13h30. Đây là con đường có nhiều khối diễu binh đi qua, vì thế tôi chọn ngồi đây để có thể ngắm trọn vẹn các khối diễu binh, diễu hành một cách trọn vẹn nhất".

Anh Trần Đình Kiên và bạn bè, người thân. Ảnh: Trần Minh Quân

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm nay đến sáng mai Hà Nội có mưa rào ngắt quãng, mỗi đợt mưa chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Trưa đến chiều mai, Thủ đô khả năng có mưa to và kéo dài đến hết ngày 31/8.

Ngày 1/9, buổi sáng vẫn có mưa, nhưng trưa và chiều sẽ tạnh ráo, buổi tối xuất hiện mưa trở lại. Ngày 2/9 dự kiến có mưa vào đêm và sáng sớm, lễ kỷ niệm diễn ra với khả năng mưa thấp, thời tiết tốt.

Sau hai lần tổng hợp luyện và sơ duyệt cấp Nhà nước, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội vào ngày mai, quy mô tương đương lễ chính thức.

Hơn 22h, đường Nguyễn Thái Học vẫn rộn ràng bởi những màn đồng thanh những bài nhạc cách mạng và ánh đèn điện thoại từ người dân. Ảnh: Trần Minh Quân

Ảnh: Trần Minh Quân

Không khí sôi nổi trên vỉa hè đường Thanh Niên, nhiều người cho biết đã chờ ở đây từ sáng 29/8 nhưng ai cũng vui vẻ hào hứng. Ảnh: Nguyễn Huế

Một thanh niên mang mic cầm tay liên tục khuấy động bầu không khí, bắt nhịp để mọi người cùng hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng". Ảnh: Nguyễn Huế

Người dân ngồi trên vỉa hè đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Huế

22h tại đường Liễu Giai gần sân Quần Ngựa, người dân đã kín vỉa hè, lượng người tiếp tục đổ dồn từ phố Kim Mã. Ảnh: Huy Anh

Gia đình chị Vân Anh đi từ Ba Vì sáng nay song do đường đã chặn, và quá đông nên cả nhà không thể di chuyển phải ngồi uống trà trên phố Phó Đức Chính. Ảnh: Nguyễn Huế

Hàng nghìn người ngồi vỉa hè tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An. Ảnh: Trọng Tùng

Ai cũng nở nụ cười, hào hứng dù phải chờ đợi nhiều giờ trong đêm muộn. Ảnh: Trọng Tùng

Ảnh: Trọng Tùng

Ảnh: Trọng Tùng

Ảnh: Trọng Tùng

Bà Nguyễn Thị Thêm (59 tuổi, phường Bạch Mai) hào hứng chụp ảnh trong lúc tìm một chỗ ngồi qua đêm để đợi xem diễu binh.

"Tôi thấy ga Hà Nội là vị trí rất đẹp, thuận tiện để ngồi xem diễu binh vì được căng bạt rộng rãi, có bố trí chỗ ngồi và phát cả nước uống. Đêm nay tôi cùng các bạn mình sẽ thức hết đêm vì phải rất lâu nữa chúng tôi mới có dịp được sống giữa không khí hào hùng, rộn ràng của đất nước như vậy", bà Thêm chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thêm và bạn. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại khu nhà bạt người dân tranh thủ chợp mắt. Ảnh: Mạnh Hùng

Lực lượng an ninh đã chặn toàn bộ phương tiện đi vào đường Thanh Niên, người dân chỉ có thể đi trên vỉa hè. Ảnh: Nguyễn Huế