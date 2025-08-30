Trong giờ khai mạc buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, biên đội trực thăng từ sân bay Hòa Lạc tiến về trung tâm Hà Nội lúc 7h sáng. Ảnh: Quyết Thắng.

Dàn trực thăng bay gần khu vực cầu Long Biên. Ảnh: Bảo Quý.

Biên đội gồm các chiếc Mi Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172 bay vòng từ hướng sông Hồng, cầu Nhật Tân vào khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quyết Thắng.

Trực thăng ngang qua khu vực Quảng trường Ba Đình và tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Hải.

Thời tiết tại Hà Nội sáng tuy mát mẻ nhưng có nhiều lớp sương mù khiến tầm nhìn bị giới hạn. Ảnh: Quyết Thắng.

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trực thăng kéo nổi bật trên nền trời xanh khu vực Công viên Lenin. Ảnh: Trọng Tùng.

Trực thăng bay qua ga Hà Nội, nơi sẽ có đoàn diễu binh thuộc lực lượng Công an sẽ đi qua sau đó ít phút. Ảnh: Mạnh Hùng.

Theo đường bay, biên đội Mi lần lượt đi qua khu vực cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, chùa Trấn Quốc, Ba Đình, hồ Gươm rồi tới cầu Long Biên. Ảnh: Trọng Tùng.

Trực thăng ngang qua khu vực phố Trần Hưng Đạo và Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô. Ảnh: Hoàng Hà.

Tiếp theo là biên đội Casa xuất phát từ sân bay Gia Lâm bay ngang qua tòa nhà EVN gần hồ Trúc Bạch rồi tiến vào trung tâm Hà Nội. Ảnh: Trọng Tùng.

Biên đội máy bay vận tải Casa gồm C-295, C-212i và C-212-400 của Lữ đoàn Không quân 918. Độ cao bay của chúng khoảng 200–300 m so với mặt đất, để khán giả ở dưới có thể quan sát rõ từng chi tiết. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Được mong chờ nhất là dàn Su30-MK2, những chiếc tiêm kích được mệnh danh là Hổ mang chúa của lực lượng Không quân Việt Nam. Ảnh: Bảo Kiên.

Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi bay qua nóc tòa nhà Quốc hội, dàn tiêm kích xuất hiện trên bầu trời đoạn ga Hà Nội. Ảnh: Mạnh Hùng.

Ảnh: Trọng Tùng.

Đây là lần đầu tiên "hổ mang chúa" phóng mồi bẫy trên bầu trời Hà Nội trong đợt tập luyện cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Su-30MK2 khi tác chiến có khả năng thả nhiễu (hay còn gọi là phóng mồi bẫy – countermeasures). Đây là một biện pháp tác chiến điện tử – phòng thủ trên không, dùng để đánh lạc hướng tên lửa đối phương. Ảnh: Quyết Thắng.

Su-30MK2 thả nhiễu còn là mồi bẫy radar để đánh lừa tên lửa và radar đối phương, bảo vệ chính nó trong chiến đấu. Ảnh: Quyết Thắng.

Máy bay thả nhiễu tại khu vực cầu Long Biên. Ảnh: Bảo Quý.

Trước khi Su30-MK2 trình diễn, loạt Yak-130 cũng đồng loạt thả nhiễu trên bầu trời khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quyết Thắng.

Yak-130 là loại máy bay huấn luyện - chiến đấu hạng nhẹ, hiện đại nhất thế giới, có khả năng mô phỏng đặc tính bay của nhiều dòng tiêm kích thế hệ 4 và 5. Ảnh: Lê Trung.

Ngoài các dòng máy bay quen thuộc, những chiếc L39-NG, máy bay huấn luyện, chiến đấu phản lực hạng nhẹ cũng trình diễn trên bầu trời trung tâm Thủ đô sáng nay. L39-NG có thể vừa huấn luyện, vừa có thể làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tra vũ trang, tấn công mặt đất hạng nhẹ. Ảnh: Lê Anh Dũng.