Trưa 2/9, khu vui chơi Thảo Cầm Viên (phường Sài Gòn, TPHCM) đông nghẹt người dân, du khách đổ về tham quan, tránh nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo ghi nhận của VietNamNet, thời tiết TPHCM mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động tham quan, vui chơi tại Thảo Cầm Viên. Càng về trưa, các gia đình tìm nơi thoáng mát có bóng cây, hoặc trên bãi cỏ để nghỉ ngơi.