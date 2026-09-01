Bún hải sản - Nguyễn Thái Học

Mở cửa hoạt động khoảng 7 năm nay, quán bún hải sản của gia đình anh Đoàn Văn Sơn ở 24A Nguyễn Thái Học là một trong những địa chỉ ăn uống hút khách ở phường Cửa Nam (sau sáp nhập).

Quán từng gây sốt mạng khi phát miễn phí hơn 600 bát bún hải sản cho người dân khi đến Hà Nội xem hợp luyện, sơ duyệt diễu binh vào đại lễ 2/9 năm ngoái.

Nhiều thực khách nhận xét, món bún hải sản của quán có hương vị hấp dẫn, nguyên liệu đầy đặn từ bún, tôm, bạch tuộc, thịt bò đến đậu hũ phô mai, rau cải ngồng.

Quán bún hải sản ở phố Nguyễn Thái Học cách Lăng Bác không quá xa. Ảnh: Minh Bảo, Linh Trang

Phở Lân - Ông Ích Khiêm

Đây là quán phở lâu năm, hương vị ngon, ổn định, có rất đông khách quen tại Hà Nội. Nước dùng khá trong, ngọt tự nhiên, được thực khách đánh giá tốt. Quán sử dụng bánh phở mềm, không bị bở và thịt bò tươi ngon.

Bên cạnh phở bò tái, chín quen thuộc, phở bò tái lăn bán đắt hàng nhờ thịt bò mềm, đậm đà, nước dùng thơm, quyện với bánh phở. Tuy nhiên, quán khá nhỏ và hơi bí, chỗ để xe hạn chế.

Bún cá Văn - phố Quán Thánh

Quán bún cá của bà Văn từng được CNN giới thiệu là một trong 5 món ăn nhất định phải thử khi đến Hà Nội. Quán nằm cách Quảng trường Ba Đình khoảng 2km, mở cửa từ 6h-15h hàng ngày, đông nhất từ 11h30-13h.

Bún cá Văn cũng là quán ăn ngon, được xem như địa chỉ ẩm thực uy tín ở Hà Nội. Ảnh: Linh Trang

Cá được chế biến 2 kiểu: Chiên vàng giòn rụm hoặc thái lát để sống. Phần cá chiên được làm tới đâu bán tới đó, giữ độ nóng hổi, ngoài giòn trong mềm. Tôm, chả cá, bánh đa được bà Văn nhập từ Hải Phòng. Bún mua từ cơ sở có tiếng tại Phú Đô.

Nước dùng ninh từ xương cá trong 3-4 tiếng, thêm bỗng rượu và sá sùng để ngọt thanh, không tanh.

Phở gà Châm - phố Yên Ninh

Quán nhiều năm liền được góp mặt trong danh sách Michelin Selected. Nước dùng ninh 7 tiếng với thảo mộc, thịt gà chắc ngọt, da vàng giòn, ăn kèm trứng non, mề, gan sơ chế kỹ.

Quán bắt đầu mở bán từ 6h30-14h. Tuy nhiên, hàng hết lúc nào, bà chủ đóng cửa lúc đó. Quán được xếp vào danh sách giá cao ở Hà Nội, mỗi bát phở có giá từ 75.000-160.000 đồng.

Nếu thực khách gọi thêm thịt đùi, cánh, trứng non... mỗi phần ăn có thể lên tới 200.000 đồng.

Quán ốc Dì Tú - phố Quán Thánh

Quán ốc hiếm hoi được Michelin gợi ý, nằm gần bốt Hàng Đậu và đền Quán Thánh, cách Quảng trường Ba Đình khoảng 2km.

Quán ốc dì Tú hút khách với thực đơn đa dạng, có nhiều món hải sản tươi ngon. Ảnh: Nguyễn Huy

Quán phục vụ nhiều loại ốc và hải sản nhập từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa. Những món nổi bật gồm ốc sốt bơ, ốc sốt trứng muối, ngao sốt Thái, hàu nướng phô mai... Quán mở cửa từ 10h-20h30 hàng ngày.

Chi phí cho bữa ăn của mỗi thực khách khoảng 200.000 đồng.

Phở cuốn Chinh Thắng - phố Mạc Đĩnh Chi

Nằm cách Quảng trường Ba Đình khoảng 2,5km, quán phở cuốn Chinh Thắng từng được Michelin vinh danh hạng mục Michelin Selected (Michelin lựa chọn) vào hồi tháng 6.

Phở cuốn ở đây gồm thịt bò thăn xào chín tới, cuốn cùng bánh phở bản to, rau thơm, ăn kèm nước chấm chua ngọt. Khách gọi tới đâu, quán cuốn tới đó nên thịt bò luôn nóng hổi, rau tươi, bánh phở mướt mịn.

Ngoài phở cuốn, quán còn có phở chiên giòn, chiên phồng, chiên trứng đều được lòng thực khách. Giá các món từ 50.000 – 80.000 đồng/đĩa.

Phở gà Tiến - phố Nguyễn Trường Tộ

Quán rộng rãi, có điều hòa. Ở đây thịt gà không được thái từ trước mà khách gọi tới đâu, chủ quán thái tới đó. Chủ quán cho rằng, làm như vậy, thịt gà mới tươi, ngọt, không bị khô, bị bã.

Bánh phở được chần sơ, gắp vào bát rồi xếp thịt gà, lá chanh, hành chẻ và chan muôi nước dùng trong vắt. Bát phở khi đưa tới thực khách còn nóng bỏng tay, bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm của xương gà và nấm hương.

Giá từ 50.000-100.000 đồng/bát, tùy loại.

Quán phở gà này từng 2 lần lọt vào danh sách Michelin Selected (năm 2023 và 2025). Ảnh: Linh Trang

Phở bò Gốc Gạo - Ngọc Hà

Mặc dù không gian khiêm tốn nhưng quán phở bò này vẫn được xem là địa chỉ ăn uống hút khách ở phố Ngọc Hà. Trong đó, món “bán chạy” và được khách ưa chuộng hơn cả là phở bò sốt vang.

Thịt bò mềm nhừ, đượm vị. Nước dùng sánh quyện, đậm đà. Giá mỗi suất dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng, tùy khẩu phần khách gọi.

Ngoài các quán ăn được gợi ý trên, nếu có dịp ghé thăm Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình trong dịp lễ 2/9, du khách có thể tham khảo thêm một số địa chỉ ăn uống đông khách, cách đó không quá xa như: Bún đậu nhà hầm – 06D ngõ Hàng Cháo; Xôi cô Hiền – Hoàng Hoa Thám; Phở trộn cô Liên – 16A chợ Ngọc Hà; Bún vịt Hồng chợ Ngọc Hà...