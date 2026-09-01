Ghi nhận vào sáng 1/9, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, TP Quảng Ninh, rất đông người đã đổ về đây để mua vé lên tàu tham quan vịnh di sản. Đoàn xe 45 chỗ nối đuôi nhau để chờ trả khách xuống cảng.

Từ sáng sớm, nhiều đoàn khách tới Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long để chờ lên tàu tham quan

Hầu như du khách đi theo tour và gia đình, đại diện các nhà tàu đã có mặt từ sớm để đón khách đặt vé từ trước.

Do quá đông người, trong khu vực nhà ga chật kín, toàn bộ ghế ngồi đã không còn chỗ trống. Mọi người đều háo hức để được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên vịnh Hạ Long vào dịp nghỉ lễ.

Bên trong nhà ga của cảng tàu chật kín người

Bất ngờ trước thời tiết mát mẻ ở TP. Quảng Ninh, anh Võ Linh Châu (35 tuổi, du khách đến từ TPHCM) cho biết, do có con nhỏ đi cùng và lo nắng nóng lên gia đình anh đã chuẩn bị nhiều vật dụng làm mát.

Tuy nhiên khi tới đây, gia đình anh Châu bất ngờ khi thấy thời tiết mát mẻ, dễ chịu không khác gì Đà Lạt, khiến chuyến du lịch thêm trọn vẹn.

Gia đình anh Võ Linh Châu thích thú trước thời tiết mát mẻ, dễ chịu của TP. Quảng Ninh. Anh Châu sẽ ở trên vịnh Hạ Long nhiều ngày để trải nghiệm

"Lần đầu tiên gia đình tôi tới Quảng Ninh du lịch, rất ấn tượng khi cơ sở hạ tầng hiện đại, đường phố Quảng Ninh rộng rãi, thời tiết mát mẻ. Cả nhà tôi sẽ lên tàu và nghỉ lại trên vịnh Hạ Long 2 ngày 1 đêm để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây", anh Võ Linh Châu cho biết.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, ngày 31/8, TP. Quảng Ninh ước đón 110.000 lượt du khách, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 41.000 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh kín người bên trong nhà ga cảng tàu ngày 1/9

Quầy bán vé luôn có người xếp hàng để mua, nhân viên cảng tàu hoạt động hết công suất

Các đoàn khách đổ về cảng tàu mỗi lúc một đông

Du khách hào hứng trước khi lên tàu tham quan vịnh Hạ Long

Ảnh: Phạm Công