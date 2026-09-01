Ngày 1/9, ghi nhận tại khu vực bãi biển Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh, buổi chiều có nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho rất đông du khách đổ về đây để đi dạo và tắm biển.

Dọc hơn 3km bãi biển và đường Kỳ Quan chung cảnh đông nghẹt người và ô tô đỗ lề đường.

Bãi biển Bãi Cháy chật kín người vào chiều ngày 1/9

Du khách tới đây phần đông để tắm biển trong dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều gia đình khác chọn ngồi hóng mát trên bãi cát để ngắm cảnh. Hầu như toàn bộ khu vực ghế cho thuê với giá 50 nghìn/chiếc đã chật kín chỗ.

Đến cuối buổi chiều, thời tiết có chút se lạnh nhưng lượng người đổ về tắm biển vẫn rất đông, các dịch vụ cho thuê phao bơi, xuồng kéo phao chuối, bay dù kéo vẫn rất hút khách.

Đa số du khách tới đây để tắm biển, phần còn lại đi dạo hóng mát và chụp ảnh kỷ niệm

Chị Phạm Thị Sơn (38 tuổi, du khách tỉnh Bắc Ninh) cho biết, gia đình đã tới TP. Quảng Ninh từ hôm qua và kịp đi tham quan vịnh Hạ Long và rất ấn tượng với thiên nhiên tại đây.

"Dịp nghỉ lễ thì không tránh khỏi việc nơi nào cũng đông đúc từ đường phố hay bãi biển, thời tiết ủng hộ mát mẻ như thế này thì tắm biển không sợ bị cháy nắng", chị Sơn chia sẻ.

Với giá vé cho thuê 50.000 đồng/ghế, du khách đã thuê kín chỗ để nghỉ ngơi

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh ước đoán khoảng 365.000 lượt khách, riêng ngày 31/8 đón khoảng 110.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng tại nhóm khách sạn từ 3-5 sao duy trì khoảng 80-85%.

Khu vực vui chơi của trẻ nhỏ hút khách

Càng về cuối giờ chiều, lượng người đổ về biển Bãi Cháy càng đông

Nhiều gia đình chọn ngồi hóng mát trên bãi cát

Khoảng 3km đường bao biển chật kín ô tô đỗ 2 bên

Ảnh: Phạm Công