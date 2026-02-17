Sáng 17/2 (mùng 1 tết Bính Ngọ), trong không khí rộn ràng ngày đầu năm mới, Đà Nẵng tưng bừng đón những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất”.

Sự kiện khai xuân du lịch Bính Ngọ 2026 lan tỏa thông điệp “chạm về nguyên bản”, đồng thời tôn vinh nét đẹp Tết cổ truyền và khẳng định vị thế điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng bứt phá trong năm mới.

Ngành du lịch Đà Nẵng chào đón những du khách đầu tiên đến "xông đất" thành phố ngày đầu năm mới Bính Ngọ

Tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố tổ chức đón chuyến bay đến từ Bangkok (Thái Lan) với hơn 200 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã trao hoa, quà lưu niệm và voucher trải nghiệm dịch vụ cho 5 hành khách may mắn trên chuyến bay.

Toàn bộ hành khách cũng được tham gia hái lộc đầu xuân, nhận những phần quà mang đậm hương sắc Tết Việt như nón lá, đèn lồng, cà phê, bánh dừa và các ấn phẩm du lịch.

Du khách thích thú được trải nghiệm không gian Tết Việt tại khu vực công viên bờ tây cầu Rồng.

Song song với hoạt động tại sân bay, khu vực công viên bờ tây cầu Rồng (phường Hải Châu) cũng ngập tràn sắc xuân với chuỗi chương trình chào đón và trải nghiệm Tết dành cho các đoàn khách du lịch đến Đà Nẵng. Không khí sôi động với các tiết mục múa lân sư rồng rộn ràng, thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia.

Tại đây, du khách được trải nghiệm không gian Tết Việt với nhiều hoạt động như bốc phong bao lì xì đầu năm, thưởng thức ẩm thực truyền thống, tham gia trò chơi dân gian, hái lộc đầu xuân và check-in tại không gian đường hoa rực rỡ sắc màu giữa lòng thành phố. Những trải nghiệm văn hóa đặc trưng đã mang đến ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc.

Các trò chơi dân gian được tổ chức

Ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức đồng thời các hoạt động chào đón du khách tại cửa ngõ hàng không và khu vực trung tâm thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, phục vụ và nâng cao trải nghiệm điểm đến.

“Năm 2026, ngành du lịch thành phố tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các thị trường, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng khác biệt, giàu bản sắc.

Với định hướng ‘chạm về nguyên bản’, chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đến với thành phố đều có thể cảm nhận những giá trị chân thực và đầy cảm xúc”, ông Vương nhấn mạnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 14 - 22/2 (từ 27 Tết đến ngày mồng 6 Tết), tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt hơn 1.500 chuyến, dự kiến tăng hơn 400 chuyến so với dịp nghỉ tết Ất Tỵ 2025. Trong đó, nội địa ước đạt 829 chuyến và quốc tế ước đạt 732 chuyến. Những con số tích cực này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và đà tăng trưởng ổn định của du lịch Đà Nẵng, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế.